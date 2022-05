Στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας της η Ζαμπέρ (vid)

Η 27χρονη Τυνήσια, Νο.10 στον κόσμο, νίκησε σε μόλις μια ώρα την qualifier Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο.45) με 6-2, 6-3 και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό WTA 1000, όπου θα βρει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα και τη Ζιλ Τάιχμαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τον σημερινό ημιτελικό, το head to head της Ονς με τη Ρωσίδα ήταν 1-6!

Mε την πορεία της στη Μαδρίτη η Ζαμπέρ θα κερδίσει δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (Νο.8), ενώ θα ανεβεί στο Νο.7, που είναι το career high της, αν κατακτήσει τον τίτλο. Φέτος έχει παίξει σε έναν ακόμα τελικό, πριν μερικές εβδομάδες στο Τσάρλστον, όπου ηττήθηκε στα τρία σετ από την Μπελίντα Μπέντσιτς

Την ίδια περίπου ώρα, στο τουρνουά των ανδρών, ο Χούμπερτ Χούρκατς περνούσε στον τρίτο διαδοχικό Masters προημιτελικό του (όγδοο συνολικά), μετά τη νίκη του με 7-5, 6-3 από τον Ντούσαν Λάγιοβιτς. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που πέρασε στα προημιτελικά με walkover μετά την απόσυρση του Άντι Μάρεϊ.

¡Hala Madrid! 🙌



🇹🇳 @Ons_Jabeur is into her first career WTA 1000 final!



Faces the winner of Teichmann-Pegula for the #MMOPEN trophy on Saturday pic.twitter.com/CMDv29vb0I