Με Ρούμπλεφ ο Τσιτσιπάς αν περάσει (vids)

Σχεδόν 2.5 ώρες χρειάστηκε ο 24χρονος Ρώσος (Νο.8) για να πάρει τη νίκη επί του 31χρονου Βρετανού (Νο.36) με 7-6(7), 7-5 και να προκριθεί στον έβδομο προημιτελικό Masters της καριέρας του (έκτος από τις αρχές του 2021).

Εκεί θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που θα αναμετρηθούν περίπου στις 19.00.

Εκτός των άλλων, ο Ρούμπλεφ έφτασε και τις 25 νίκες για φέτος, «πιάνοντας» στην κορυφή τον Στέφανο.

Στα προημιτελικά έχει περάσει και ο Νόβακ Τζόκοβιτς και το έκανε με walkover, καθώς δεν κατέβηκε στον αγώνα τους λόγω ασθένειας ο Άντι Μάρεϊ. Ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από το ματς Λάγιοβιτς-Χούρκατς.

Οι άλλο προημιτελικοί θα βγουν από τα παιχνίδια Ναδάλ-Γκοφέν, Νόρι Αλκαράθ, Αλιασίμ-Σίνερ και Ζβέρεφ-Μουζέτι.

Andrey the GIANT 💪 @AndreyRublev97 fights his way past Dan Evans 7-6 7-5 to reach his sixth Masters 1000 quarter-final since the start of 2021.#MMOPEN pic.twitter.com/rRgDiZrhSe