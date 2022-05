Έδωσε μπουνιά στη ρακέτα του και τραυματίστηκε ο Ρούμπλεφ (vid)

Σε ένα από τα συνήθη ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Νταν Έβανς στη Μαδρίτη, ο 24χρονος Ρώσος έγινε έξαλλος όταν δέχτηκε μπρέικ από τον Βρετανό και... έδωσε μπουνιά στη ρακέτα του.

Αποτέλεσμα ήταν να ματώσουν τα δάχτυλά του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του πρώτου σετ στο τάι μπρέικ.

Να σημειωθεί ότι ο ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει στην οκτάδα της Μαδρίτης με Στέφανο Τσιτσιπά ή Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που θα μονομαχήσουν περίπου στις 19.00.

Injuries sustained by Rublev from punching his racquet. It’s getting ridiculous - second time in the last couple of months he’s done it to himself. This is after 2 games of a tennis match. pic.twitter.com/FBgcD9Bmtm