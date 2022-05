Τα όμορφα λόγια του Μάρεϊ στον Τιμ (vid)

«Ελπίζω να νιώσεις σύντομα καλά, φίλε», είπε ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο στον νικητή του US Open 2020, που προσπαθεί να επανέλθει σε τοπ επίπεδο μετά το πρόβλημα που είχε στο χέρι. «Χαίρομαι που επέστρεψες. Συνέχισε... Χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά θα είσαι εντάξει».

Ο Ντόμι έχασε χθες με 2-0 (6-3, 6-4) από τον 35χρονο Βρετανό στον πρώτο γύρο της Μαδρίτης και ακόμα δεν έχει πετύχει νίκη μετά το comeback του. Έχει, όμως, απόλυτο δίκιο ο Μαρεϊ: χρειάζεται πολύς χρόνος...

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Άντι στο χώμα μετά το 2017.

"Keep going. It takes time but you'll be fine"



A sentiment we can all agree with ❤@andy_murray @domithiem #MMOPEN pic.twitter.com/vr2QYTlexe