Με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης η Σάκκαρη (vids)

Παρότι δεν έπαιξε το καλύτερο τένις της, η Μαρία επικράτησε της 27χρονη Αμερικανίδας (Νο.22) με 6-7(8), 6-3, 6-4 σε 2.5 ώρες και πέρασε σε στον δεύτερο γύρο για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Εκεί θα βρει την Κυριακή (1/5) την πάντα επικίνδυνη στο χώμα Ντάρια Κασάτκινα, Νο.23 στον κόσμο, που άφησε έξω με 4-6, 6-4, 6-3 την Άνα Μπόνταρ.

Δεν αρέσουν ιδιαίτερα στη Σάκκαρη οι γρήγορες συνθήκες της Μαδρίτης και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει μόνο τρεις νίκες συνολικά στην ισπανική πρωτεύουσα, αλλά ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για την Κις. Η φιναλίστ του US Open 2017 μετράει τώρα έξι σερί ήττες στο τουρνουά και η αλήθεια είναι ότι «βοήθησε» σε κάποια σημεία του αγώνα τη Μαρία να κάνει την πρώτη φετινή της ανατροπή...

Η πρώην Νο.7 τενίστρια στον κόσμο ήταν καλύτερη στο πρώτο σετ και παρότι δεν κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο μπρέικ (0/3 μπρέικ πόιντ), εκμεταλλεύτηκε το τρίτο σετ πόιντ της στο τάι μπρέικ (προηγήθηκε ένα σετ πόιντ της Μαρίας στο 6-5) και «έγραψε» το 0-1.

Η Σάκκαρη, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της και μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ. Πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο 3-2 και κρατώντας με σχετική άνεση το σερβίς της στη συνέχεια, έφερε το ματς στα ίσα.

Αν και το μομέντουμ ήταν πλέον στη δική της πλευρά, η Κις ήταν αυτή που πέτυχε πρώτη μπρέικ στο τρίτο σετ. Πέρασε μπροστά με 0-2, 40-15, αλλά με δύο διπλά λάθη και ένα «άχαστο» forehand που κατέληξε στο φιλέ, έκανε το «δώρο» στη Μαρία και το σετ ήρθε στη συνέχεια σε ισορροπία (2-2).

Όταν, μάλιστα, η Μαρία σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ και βρέθηκε μπροστά με 4-3, όλα φάνηκαν να ξεκαθαρίζουν. Ακολούθησε, όμως, ένα κακό service game της Ελληνίδας τενίστριας και η Κις ξαναμπήκε στη διεκδίκηση της νίκης.

Τα... διέλυσε όλα, ωστόσο, αμέσως μετά, καθώς πέταξε προβάδισμα με 40-0 και με τραγικά λάθη έδωσε την ευκαιρία στη Μαρία να τη σπάσει ξανά, για να πάρει στη συνέχεια τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη (5-4). Η Νο.5 τενίστρια στον κόσμο δεν έκανε αυτή τη φορά λάθος και με αρκετή ευκολία κράτησε το σερβίς της και σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. To ρεκόρ της απέναντι στην Κις είναι πλέον 3-0.

Kόντρα στην Κασάτκινα, πάντως, η Μαρία δεν συνηθίζει να τα πηγαίνει και τόσο καλά: η 22χρονη Ρωσίδα, πρώην Νο.10 στον κόσμο, έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι εκτός διοργάνωσης έμεινε η τρεις φορές πρωταθλήτρια Πέτρα Κβίτοβα, που έχασε στον πρώτο γύρο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Τη σταμάτησε με 6-3, 7-5 η Ελβετίδα Ζιλ Τάιχμαν και θα παίξει στη συνέχεια με τη Λέιλα Φερνάντες, που απέκλεισε την Άντρεα Πέτκοβιτς με 6-1, 1-6, 6-4.

