Χάρισε 3.000 τάμπλετ στο Μαλάουι ο Φέντερερ

Ο Ελβετός, μάλιστα, φρόντισε να ταξιδέψει ο ίδιος στο Μαλάουι για να προσφέρει περισσότερα από 3.000 τάμπλετ στην υπουργό Φύλου, Παιδιών, Αναπηρίας και Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας Πατρίσια Καλιάτι.

Αυτά θα μοιραστούν σε παιδιά με οικονομικές δυσκολίες, ώστε να έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του υπουργείου.

Θυμίζουμε ότι ο Φέντερερ παραμένει εκτός court λόγω του γνωστού προβλήματος στο γόνατο, ωστόσο οι θαυμαστές του... χαμογέλασαν χθες, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Βασιλείας τον προσεχή Οκτώβριο.

Μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί και σε άλλη διοργάνωση προς το τέλος του καλοκαιριού, πριν από το Laver Cup τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο.

School Readiness in Malawi🇲🇼



Roger is handing over 3'000 tablets to the Minister of Gender with content to capacitate early learning mentors. The tablets allow access to knowledge & learning regardless of place, time and qualification.#EarlyLearningKiosk #SDG4@MoGCDSW_Malawi pic.twitter.com/E5x6xq4cqj