Ήττα-έκπληξη για Ζβέρεφ στο Μόναχο (vids)

Ο νεαρός Δανός επικράτησε του Νο.3 τενίστα στον κόσμο με 6-3, 6-2 κι σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του, που είναι και η πρώτη σε βάρος τενίστα του Top 10.

H εξέλιξη του πιτσιρικά είναι, πραγματικά, αξιοθαύμαστη και αρκεί να πούμε ότι στο ξεκίνημα του 2021 ήταν εκτός Top 500. Αυτή τη στιγμή είναι στο Νο.65 και με τη νίκη επί του Ζβέρεφ έφτασε σε προημιτελικό ATP για τρίτη φορά στην καριέρα του.

O Ρούνε, που έχει γενέθλια σε δύο μέρες, θα παίξει στην οκτάδα με τον νικητή του αγώνα Ρουσουβουόρι-Κρέσι, ενώ ο Ζβέρεφ στρέφει το βλέμμα του στο Masters της Μαδρίτης. Ο 25χρονος Γερμανός, μάλιστα, καλείται να υπερασπιστεί στην ισπανική πρωτεύουσα τον περσινό τίτλο του.

'My birthday is on Friday? Saturday, I think? I don't know... it's the 29th (April)!'



An early present for @holgerrune2003 at @BMWOpen2022! pic.twitter.com/HryYNM0GPi