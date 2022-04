Έπαιξε ξανά με τη φωτιά ο Τζόκοβιτς (vid)

Μετά τον Λάσλο Τζέρε, ήταν η σειρά ενός άλλου συμπατριώτη του, του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, να τον στριμώξει στα σχοινιά. Ο 22χρονος Σέρβος προηγήθηκε 4-6, 1-2 (με μπρέικ), ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά του και όταν το ματς πήγε σε τρίτο σετ... όλοι ξέρουμε ποιος έγινε αυτομάτως το φαβορί!

Πράγματι, ο Νόλε σημείωσε δύο μπρέικ μετά το 3-3 και πήρε μετά από 2 ώρες και 11 λεπτά το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του τουρνουά της γενέτειράς του (4-6, 6-3, 6-3), όπου θα περιμένει εκεί τον νικητή της αναμέτρησης Χατσάνοφ-Μοντέιρο.

Στο μεταξύ, πρεμιέρα στη διοργάνωση έκανε ο Αντρέι Ρούμπλεφ και μετά τη δύσκολη νίκη επί του Γίρι Λεχέτσκα με 4-6, 7-6(1), 6-2 θα συναντήσει στα προημιτελικά τον Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ.

Εκτός τουρνουά έμεινε ο ντεφορμέ Ασλάν Καράτσεφ, που έχασε με 6-7(4), 6-1, 6-3 από τον Όσκαρ Ότε. Ο Γερμανός θα συναντήσει στους «8» τον Φάμπιο Φονίνι, που άφησε έξω με 6-2, 6-3 τον Αλιάζ Μπέντενε.

