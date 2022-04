Με Ντιμιτρόφ αν περάσει ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο 30χρονος Βούλγαρος, Νο.23 στον κόσμο, είχε πάρει χθες προβάδισμα με μπρέικ στο τρίτο σετ κόντρα στον Φεδερίκο Κόρια (4-6, 6-3, 4-3), αλλά η βροχή δεν τον άφησε να σφραγίσει την πρόκριση.

Με μεγάλη καθυστέρηση, λόγω νέας βροχόπτωσης, οι δύο παίκτες μπήκαν ξανά σήμερα στο court και ο Ντίμι, όπως αναμενόταν, έκλεισε το τρίτο σετ με 6-4.

Αν, λοιπόν, ο Στέφανος κάνει το καθήκον του απέναντι στον Ίλια Ιβάσκα και αν ο καιρός το επιτρέψει, σε μερικές ώρες ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αναμετρηθεί με τον Ντιμιτρόφ για μια θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βροχή δεν έχει σταματήσει τελείως στη Βαρκελώνη (παρότι η ένταση είναι πολύ μικρότερη) και το ματς του Στεφ με τον Ιβάσκα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι παίκτες θα μπουν στην Pista Rafa Nadal στις 18.00 (o Στέφανος προηγείται από χθες με 5-1).

Ο αγώνας του Ντιμιτρόφ άρχισε παρά τη βροχή, προφανώς επειδή δεν θα χρειαζόταν πολλή ώρα για να ολοκληρωθεί.

