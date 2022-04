Παράδεισος-Κόλαση-Θεϊκός Τσιτσιπάς! (vids)

Μετά από υπερπροσπάθεια 2 ωρών και 43 λεπτών, ο 23χρονος τενίστας γύρισε χαμένο ματς κόντρα στον 29χρονο Αργεντινό (Νο.16), επικράτησε με 6-2, 6-7(3), 6-4 και συνεχίζει την πορεία προς το repeat στο Μονακό.

Θα βρει στα ημιτελικά (περίπου στις 16.30) τον «φίλο» του Σάσα Ζβέρεφ και μακάρι να μην έχει «αδειάσει» μετά από όσα έγιναν απόψε... Διότι σίγουρα δεν έχει ζήσει ποτέ τέτοια εμπειρία ο Νο.5 τενίστας στον κόσμο! Ούτε εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς...

Bρέθηκε μπροστά με 6-2, 5-2 και δεν μπόρεσε να κλείσει το ματς, ενώ έχανε με 0-4 στο τρίτο και μπόρεσε να φέρει τα πάνω κάτω και να πάρει την πρόκριση. Τρελό!

Ο Στεφ μπήκε δυνατά στο ματς, «χτύπησε» με άνεση το σερβίς του αντιπάλου του και βρέθηκε να προηγείται 5-0 με συνοπτικές διαδικασίες. Με δύο σερί γκέιμ ο Ντιέγκο έδειξε να «ξυπνάει», όμως δεν χανόταν αυτό το σετ από τον Τσιτσιπά, που έγραψε στη δεύτερη ευκαιρία του το 1-0.

Παρότι ο Σβάρτσμαν είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό του, το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1) φάνηκε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα οριστικά. Όταν, μάλιστα, ο Στεφ πέρασε μπροστά και με 5-2, κανείς δεν υποψιαζόταν αυτό που θα ακολουθούσε...

Ξαφνικά, οι μπάλες βάρυναν για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα... Δέχτηκε το μπρέικ με μηδέν όταν σέρβιρε για τη νίκη στο 5-3 και ο Σβάρτσμαν έφτασε στο 5-5 έχοντας κερδίσει 12 από τους 13 τελευταίους πόντους. Το ένα λάθος διαδεχόταν, το παιχνίδι του είχε γίνει flat και αυτό το... άψυχο backhand έδωσε ευκαιρίες στον αντίπαλό του

Το σετ πήγε τελικά στο τάι μπρέικ και ο Στεφ... κατέρρευσε. Ο μικρόσωμος Αργεντινός έφτασε πανηγυρικά στο 1-1 και η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι ο Τσιτσιπάς είχε χάσει πια την αυτοπεποίθησή του.

Αυτό αποδείχτηκε έμπρακτα στο ξεκίνημα του καθοριστικού σετ, όπου δέχτηκε το πρώτο μπρέικ σε διπλό λάθος με foot fault (0-2) και η πανωλεθρία συνεχίστηκε όταν ο Ντιέγκο πέρασε μπροστά με 0-4. Ανέκφραστος ο Στεφ, χωρίς καν να δείχνει έστω και... λίγο εκνευρισμένος, φάνηκε σα να έχει παρατήσει το ματς!

Και όμως, αυτή η διαφορά τον βοήθησε να χαλαρώσει και να παίξει πιο ελεύθερα. Έκανε το πρώτο... δειλό βήμα όταν πήρε πίσω το πρώτο μπρέικ (1-4) και ζωντάνεψε οριστικά όταν κατάφερε να κρατήσει και το σερβίς του στη συνέχεια. Πλέον η πίεση είχε περάσει στην πλευρά του Σβάρτσμαν, που άρχισε να κάνει τα λάθη του πρώτου σετ και να διστάζει να... βγει μπροστά.

Ο Στεφ, λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και όχι μόνο πήρε πίσω το δεύτερο μπρέικ, αλλά πέρασε μπροστά και με 5-4, έτοιμος να καθαρίσει και το ματς. Σε ένα ολίγον νευρικό service game είδε τον αντίπαλό του να απειλεί με μπρέικ, αλλά ξαναβρήκε την αυτοκυριαρχία του και τελικά έκλεισε τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ του! Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος...

Μένουν τώρα δύο βήματα για την υπεράσπιση του τίτλου και το πρώτο φαίνεται να είναι και το πιο σημαντικό... To θέμα είναι αν θα προλάβει να ξεκουραστεί μετά από τόσο μεγάλη προσπάθεια...

Κόντρα στον Ζβέρεφ μετράει έξι νίκες σε εννέα αγώνες, ενώ στο χώμα το σκορ είναι 2-0 υπέρ του. Ο 25χρονος Γερμανός είχε επικρατήσει στη δραματική τελευταία συνάντησή τους πέρυσι στα ημιτελικά του Σινσινάτι, όπου κατηγόρησε τον Στέφανο για coaching στα αποδυτήρια... μέσω κινητού. Και από τότε άρχισαν οι επιθέσεις στον Έλληνα τενίστα για τα toilet breaks.

Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι δεν είναι και οι καλύτεροι φίλοι...

Ο άλλος φιναλίστ θα προκύψει από το ματς Νταβίντοβιτς-Ντιμιτρόφ, που θα αρχίσει στις 14.30.

Someone pls put Titanic music over this 💙@steftsitsipas #RolexMCMasters pic.twitter.com/J2TfnUDI2v