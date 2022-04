Πήρε τη ματσάρα και περιμένει Τσιτσιπά στην τετράδα ο Ζβέρεφ (vid)

Μετά από ένα φανταστικό ματς διάρκειας 3 ωρών και 7 λεπτών, ο 25χρονος Γερμανός, Νο.3 στον κόσμο, επικράτησε του νεαρού Ιταλό με 5-7, 6-3, 7-6(5) και πέρασε σε τετράδα αυτής της κατηγορίας για 13η φορά στην καριέρα του. Εκεί θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον... αγαπημένο του Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο Ζβέρεφ έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στον αγώνα, αλλά ο Σίνερ επέστρεψε από το 4-1 και κατάφερε να πάρει το σετ με 5-7, σημειώνοντας μπρέικ στο 11ο γκέιμ.

Ο 20χρονος Ιταλός, μάλιστα, πλησίασε ακόμα περισσότερο τη νίκη όταν προηγήθηκε 1-2 με μπρέικ στο δεύτερο σετ, ωστόσο ο Ζβέρεφ είχε την άμεση απάντηση και μπήκε ξανά στο... κόλπο της πρόκρισης. Πέτυχε και δεύτερο μπρέικ στο όγδοο γκέιμ, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα στη συνέχεια να σερβίρει για το 1-1.

Ακόμα πιο κλειστό ήταν το τρίτο σετ, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν μπρέικ στο ξεκίνημα (2-1, 2-2) και τον Ζβέρεφ να παίρνει το μεγάλο προβάδισμα στο έβδομο γκέιμ (4-3). Ο Σίνερ, όμως, ανέβασε ταχύτητα όταν ο Γερμανός πήρε τις μπάλες στα χέρια για να καθαρίσει το ματς (5-4) και έμεινε «ζωντανός» με νέο μπρέικ, για να πάρει παράταση το... θρίλερ.

Στο μαραθώνιο γκέιμ που ακολούθησε, ο Νο.12 τενίστας στον κόσμο έσβησε μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του και πέρασε μπροστά στο σκορ, βάζοντας πίεση στον Ζβέρεφ που κλήθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Ο Γερμανός στάθηκε τελικά στο ύψος τους, καθάρισε με μηδέν και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί είχαμε νέο... δράμα με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων και έξι μίνι μπρέικ, για να φτάσουμε στο 5-5, όπου ένα χαμένο forehand του Σίνερ πρόσφερε ματς πόιντ στον Ζβέρεφ. Ο νεαρός τενίστας είχε το σερβίς, αλλά με νέο λάθος έδωσε την ευκαιρία στον Σάσα να ολοκληρώσει τον θρίαμβό του.

Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό (16/4, 14.30) θα αναμετρηθούν Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ενώ αμέσως μετά θα μπουν στο court Ζβέρεφ και Σβάρτσμαν ή Τσιτσιπάς.

A Monte-Carlo THRILLER 🍿@AlexZverev comes from behind to defeat Sinner 5-7 6-3 7-6(5) and reach his second career #RolexMCMasters semi-final after 2018! pic.twitter.com/w32ypiLbzB