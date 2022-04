Πρώτο βήμα προς την υπεράσπιση ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 35χρονου Ιταλού (Νο.32) με 6-3, 6-0 σε μόλις 70 λεπτά και περιμένει στον τρίτο γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντζο Σονέγκο και τον Λάσλο Τζέρε (13/4).

Πρώτο ματς στο χώμα για τον Στέφανο και η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και τη... σούπερ εμφάνιση. Δεν χρειάστηκε, όμως, να βάλει το πόδι στο γκάζι, αφού ο αντίπαλός του κατέρρευσε μετά την απώλεια του πρώτου σετ και δεν φάνηκε ικανός έστω να δυσκολέψει λίγο τον 23χρονο τενίστα.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι winners ήταν 10-6 υπέρ του Στεφ, ενώ ο Φονίνι έκανε 31 αβίαστα λάθη έναντι 15 του Τσιτσιπά. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι ο Στέφανος κατέκτησε το πρώτο σετ παρότι κέρδισε μόνο το 47% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς.

Ο Νο.5 τενίστας στον κόσμο ξεκίνησε το ματς με ένα 3-0 χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, όμως είδε τον αντίπαλό του να φέρνει το ματς στα ίσα, εκμεταλλευόμενος κυρίως το ασταθές backhand του. Oύτε, όμως, ο Φονίνι ήταν σταθερός και με τα πολλά αβίαστα λάθη του έδωσε ευκαιρίες στον Τσιτσιπά, που έφτασε τελικά σε νέο μπρέικ στο 5-3 για να σερβίρει στη συνέχεια για το 1-0.

Τα λάθη συνεχίστηκαν και στο δεύτερο σετ για τον Φονίνι και ο Στέφανος δεν τα άφησε ασυγχώρητα. Παρότι χρειάστηκε να σβήσει μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ, πίεσε αφόρητα τον έμπειρο Ιταλό και δεν τον άφησε να πάρει ούτε γκέιμ στη συνέχεια.

Αύριο ο Στέφανος έχει ρεπό από το μονό και την Πέμπτη (14/4) θα παλέψει με Σονέγκο ή Τζέρε για την πρόκριση στην οκτάδα. Σε ό,τι αφορά το διπλό, Στεφ και Πέτρος παίζουν αύριο με τους Κροάτες Πάβιτς/Μέκτιτς, Νο.2 του ταμπλό.

Το ευχάριστο για τον Τσιτσιπά είναι ότι μετά από καιρό έχει όλη την οικογένεια στο πλευρό του. Μετά, μάλιστα, από το... διάλειμμα των ΗΠΑ, επέστρεψε στο box του και ο πατέρας του Απόστολος.

O Φονίνι, πάντως, έκανε παράπονα στον διαιτητή για την ομάδα του Στεφ κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν φάνηκε πολύ «ζεστός» στη χειραψία στο φιλέ...

