Απίστευτο: Γάλλος τενίστας χαστούκισε αντίπαλό του (vids)

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε αγώνα τένις στα juniors της ITF, με τον Γκανέζο Ραφαέλ Νιλ Ανκρα να παίρνει τη νίκη κόντρα στον Γάλλο Μικαέλ Κουαμέ, αλλά ο τελευταίος μάλλον δεν μπόρεσε να το «χωνέψει».

Έτσι όταν οι δύο τενίστες πήγαν στο φιλέ για να δώσουν τα χέρια, ο Γάλλος άφησε άφωνο το κοινό, δίνοντας αρχικά το χέρι του, αλλά στη συνέχεια με το αριστερό χαστούκισε τον Νιλ Άνκρα. Αυτό πυροδότησε την ατμόσφαιρα, με την ομάδα του Γκανέζου να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησε «ξύλο». Ο Κουαμέ άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει με τους θεατές φυσικά να έχουν αιφνιδιαστεί από την πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα του τένις, κατάσταση.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ