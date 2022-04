Ζαννιάς: «Μεγάλη η προσφορά του τένις στον ελληνικό τουρισμό»

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή το υβριδικό συνέδριο «Front Runners in Sports Management 4.0», το οποίο διοργανώθηκε από την ActiveMedia Group από κοινού με το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και το Center of Excellence in Food και έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Στην ενότητα «Sports Tourism & Tennis» ήταν προσκεκλημένοι και μίλησαν οι Σπύρος Ζαννιάς, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της ITF και Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα και Αντώνης Καλαϊτζάκης, Διευθυντής Αγώνων των Διεθνών Πρωταθλημάτων ITF WORLD TENNIS TOUR με συντονίστρια την γνωστή δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ο Σπύρος Ζαννιάς τόνισε στην ομιλία του: · Την μεγάλη προσφορά της Ομοσπονδίας Τένις (Ε.Φ.Ο.Α.) στον Ελληνικό Τουρισμό, η οποία συμβαδίζει με την μεγάλη ανάπτυξη και διάδοση του τένις στην Ελλάδα, με 700 εθνικές και 70 διεθνείς διοργανώσεις από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα και από τα Χανιά μέχρι την Ορεστιάδα · Περισσότεροι από 20.000 αθλήτριες/τες, από 130 χώρες και από τις 5 ηπείρους έχουν συμμετάσχει στα διεθνή πρωταθλήματα · Η Ε.Φ.Ο.Α. επιστρέφει στην Εθνική Οικονομία 14.500.000€, δημιουργεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας, χιλιάδες πρεσβευτές της ιστορίας, της παράδοσης, της φιλοξενίας της Ελλάδας · Μεγάλες επενδύσεις σε γηπεδικές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται σήμερα, όπως 17 γήπεδα στο TATOI CLUB, 21 γήπεδα στο LYTTOS BEACH, 18 γήπεδα στο NANA GOLDEN BEACH, 12 γήπεδα στο COSTA NAVARINO και αλλού · Από το 2018 έως και το 2022 έχουν διοργανωθεί 3 συναντήσεις των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων DAVIS CUP και 1 FED CUP, σε TATOI CLUB, LYTTOS BEACH και ACE CLUB · Η Ελλάδα έχει γίνει τενιστικός τουριστικός προορισμός, με την έλευση κάθε χρόνο πολυάριθμων γκρουπ από πολλές χώρες, για τένις και διακοπές αλλά και για προετοιμασία · Μοναδικό το momentum, με την παρουσία του Στέφανου και της Μαρίας για το ελληνικό τένις Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για την διεξαγωγή ATP250 στο Παναθηναϊκό στάδιο, με προπονητικά γήπεδα στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών: «H πρότασή μου, από το 2019, για την διεξαγωγή ATP250 στο Παναθηναϊκό στάδιο με προπονητικά γήπεδα στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, έχει γίνει αποδεκτή από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο, η πανδημία υποχωρεί, έχει ωριμάσει και μπορεί να υλοποιηθεί ακόμη και κατ΄ εξαίρεση από την ATP. Θα είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, μπροστά στην Ακρόπολη που θα αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο, τους στύλους του Ολυμπίου Διός, το Ζάππειο Μέγαρο και το Παναθηναϊκό Στάδιο, θα προβάλει την Αθήνα και τον πολιτισμό μας». Με την σειρά του ο Καλαϊτζάκης Αντώνης τόνισε : · Την σπουδαιότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου, που αποτελείται από την σύμπραξη πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα · Την προσφορά των πρωταθλημάτων στην ελληνική οικογένεια τους τένις καθώς δεκάδες ελληνόπουλα αγωνίζονται στα διεθνή πρωταθλήματα αυτά για να αναρριχηθούν στην παγκόσμια κατάταξη · Την προσφορά των πρωταθλημάτων στον τουρισμό αξιοποιώντας ξενοδοχειακό συγκρότημα που έχει σκοπό να προσελκύσει αθλητικό τουρισμό · Τις ανάγκες που έχει ένα τέτοιο πρότζεκτ οργανωτικά αλλά και σε επίπεδο εγκαταστάσεων · Έδωσε έμφαση στην σημαντικότητα του πρότζεκτ καθώς μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εισαγωγή ενός ξενοδοχείου στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη · Ανάφερε το LYTTOS BEACH, του οποίου η δομή άλλαξε και κατέστη παγκόσμιος προορισμός για το τένις και όχι μόνο