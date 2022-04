Εκτός για 1-2 μήνες ο Μεντβέντεφ!

«Τους τελευταίους μήνες έπαιζα με μια μικρή κήλη», έγραψε στα social media o 26χρονος Ρώσος, που βρέθηκε στο Μαϊάμι μια νίκη μακριά από την επιστροφή του στο Νο.1 «Μαζί με την ομάδα μου αποφάσισα να κάνω μια μικρή επέμβαση για να φτιάξω το πρόβλημα. Πιθανότατα θα μείνω εκτός για 1-2 μήνες και θα δουλέψω σκληρά για να είμαι πίσω στο court σύντομα. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη».

Αυτό σημαίνει ότι ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο θα χάσει σίγουρα το ξεκίνημα της χωμάτινης σεζόν, θα είναι δύσκολα παρών στο Masters της Μαδρίτης (1/5), ενώ είναι αμφίβολος για Ρώμη (9/5) και για Roland Garros (22/5).

Ενδεχομένως, δηλαδή, να μην αγωνιστεί καθόλου φέτος στο χώμα (το οποίο δεν αγαπάει και ιδιαίτερα) και να επιστρέψει το καλοκαίρι για να αγωνιστεί στο χορτάρι...

Ακόμα και έτσι, πάντως, επειδή δεν έχει πολλούς βαθμούς να υπερασπιστεί στη συγκεκριμένη επιφάνεια (σε αντίθεση με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ), είναι πιθανή η επιστροφή του στο Νο.1, ακόμα και αν δει όλα τα τουρνουά... από την τηλεόραση.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.