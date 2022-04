Το fair play του Αλκαράθ (vid)

Συγκεκριμένα, ο διαιτητής Φέργκους Μέρφι έδωσε λανθασμένα έναν πόντο στον 18χρονο Ισπανό, θεωρώντας ότι ο Χούμπερτ Χούρκατς δεν είχε προλάβει να σηκώσει την μπάλα πριν σκάσει δεύτερη φορά.

Εκεί, όμως, παρενέβη ο ο Κάρλος, έδωσε δίκιο στον 25χρονο Πολωνό και έγινε επανάληψη του πόντου!

Ο νεαρός τενίστας, θυμίζουμε, πήρε τη νίκη και θα διεκδικήσει αύριο κόντρα στον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του.

Things you love to see 👏



Brilliant sportsmanship from @alcarazcarlos03 in his #MiamiOpen semi-final vs Hurkacz! pic.twitter.com/fPl0dXWiIM