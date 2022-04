Πρώτος τελικός Masters για Αλκαράθ! (vids)

Ο 18χρονος Ισπανός, Νο.16 στον κόσμο, λύγισε με 7-6(5), 7-6(2) τον Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.10) και θα διεκδικήσει αύριο (3/4, 20.00) το τρόπαιο κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ.

Ο νεαρός τενίστας έχει πλέον ρεκόρ 6-6 απέναντι στο Top 10 και είναι στο Νο.3 του Race! Έχει εξασφαλίσει την άνοδο στο career high No.12 και αν κατακτήσει τον τίτλο θα σκαρφαλώσει στο Νο.11.

Είναι ο μικρότερος σε ηλικία φιναλίστ της διοργάνωσης μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2005, ενώ αν σηκώσει το τρόπαιο θα γίνει ο τρίτος νεαρότερος τενίστας που σηκώνει τρόπαιο αυτής της κατηγορίας, μετά τον Μάικλ Τσανγκ (Τορόντο 1990) και τον Ναδάλ (Μόντε Κάρλοι 2005).

«Έχω πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο ταλαντούχος Ισπανός μετά τη μεγάλη νίκη του. «Είναι κάτι που ονειρεύεσαι όταν είσαι παιδί. Είναι υπέροχο που είμαι στον τελικό, μου αρέσει πολύ να παίζω εδώ. Ο κόσμος είναι φανταστικός. Θα αντιμετωπίσω τον τελικό σαν να είναι ο πρώτος γύρος, θα προσπαθήσω να ελέγξω τα νεύρα μου. Θα το απολαύσω, θα είναι ένας σπουδαίος τελικός».

Σήμερα (20.00) ολοκληρώνεται το τουρνουά τον γυναικών, καθώς θα Ίγκα Σβιόντεκ και Ναόμι Οσάκα θα μονομαχήσουν στον τελικό.

TEENAGE DREAM 🌟@alcarazcarlos03 snaps Hurkacz’ 10-match winning streak in Miami 7-6(5) 7-6(2) to reach his maiden Masters 1000 final!#MiamiOpen pic.twitter.com/pHzLuoHwh0