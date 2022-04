Σούπερ τελικός στις γυναίκες - Ασταμάτητος ο Αλκαράθ

Η 20χρονη Πολωνή, που από Δευτέρα (4/4) θα είναι το νέο Νο.1 του κόσμου, επικράτησε με 6-2, 7-5 της Πέτρα Κβίτοβα και έφτασε στην 16η διαδοχική νίκη της! Είναι, μάλιστα, φέτος αήττητη σε τουρνουά αυτής της κατηγορίας, έχοντας σηκώσει τα τρόπαια σε Ντόχα και Indian Wells.

Τώρα, όμως, έχει μεγάλο ραντεβού με τη Ναόμι Οσάκα (2/4), άλλοτε Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, που άφησε εκτός την Μπελίντα Μπέντσιτς και πέρασε για πρώτη φορά στον τελικό του Μαϊάμι. Η 24χρονη Γιαπωνέζα, Νο.77 πλέον στον κόσμο, θα διεκδικήσει τίτλο για πρώτη φορά μετά το Australian Open 2021.

Στο head to head η κάτοχος τεσσάρων major τροπαίων προηγείται της Σβιόντεκ με 1-0, έχοντας πάρει τη νίκη το 2019 στο Τορόντο.

Στους άνδρες, ο απίθανος Κάρλος Αλκαράθ λύγισε με 6-7(5), 6-3, 7-6(5) τον Μιομίρ Κστεμάνοβιτς και πέρασε στον δεύτερο διαδοχικό ATP 1000 ημιτελικό του, όπου θα βρει τον κάτοχο του τίτλου Χούμπερτ Χούρκατς. Ο 18χρονος Ισπανός, που νίκησε στη φάση των «16» τον Στέφανο Τσιτσιπά, έμεινε δύο πόντους πίσω στο 4-5 του τρίτου σετ (15-30), ενώ έχανε με 3-5 και στο τάι μπρέικ, όμως κατάφερε με θάρρος να γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση κάνοντας για άλλη μια φορά επίδειξη του μεγάλου ταλέντου του.

Έκλεισε, λοιπόν, η τετράδα των ανδρών, όπου θα μονομαχήσουν απόψε Σερούντολο-Ρουντ (20.00) και, φυσικά, οι Χούρκατς-Αλκαράθ (02.00).

Σημειώστε ότι όσοι teenagers κατάφεραν να περάσουν στα ημιτελικά σε Indian Wells και Μαϊάμι, έγιναν στη συνέχεια Νο.1 του κόσμου...

Teens to Reach @BNPParibasOpen & @MiamiOpen SFs

18-year-old @AlcarazCarlos03

19-year-old @RafaelNadal (Future World No. 1)

19-year-old @DjokerNole (Future World No. 1)

19-year-old @Andy_Murray (Future World No. 1)

19-year-old @AndreAgassi (Future World No. 1)