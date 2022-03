Eπιστρέφει στο Χάλε ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα επιστρέψει στο event της γερμανικής πόλης (ATP 500) μετά από τέσσερα χρόνια και θα μονομαχήσει στο γρασίδι με μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου τένις, όπως είναι οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Σάσα Ζβέρεφ, Χούμπερτ Χούρκατς, Γιάνικ Σίνερ, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Σεμπ Κόρντα και Νικ Κύργιος.

Ο Στέφανος επρόκειτο να αγωνιστεί και πέρυσι στο Χάλε, ωστόσο έφυγε από τη ζωή η γιαγιά του την ημέρα του τελικού στο Roland Garros και αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στο Queen's του Λονδίνου.

Την παρουσία του στο τουρνουά ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

We proudly introduce to the 29th TERRA WORTMANN OPEN:



🇬🇷 @steftsitsipas and

🇺🇸 @SebiKorda



This means three of the worlds top five players gonna play in Halle in Westphalia this year 😍 #ThisisHalle



📸 Mathias Schulz#StefanosTsitsipas #SebastianKorda pic.twitter.com/56gJ3mjSx9