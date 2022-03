Σταμάτησε ξανά τον Τσιτσιπά ο Αλκαράθ (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέταξε τις ευκαιρίες του και έμεινε εκτός προημιτελικών στο Μαϊάμι μετά από την ήττα σε straight sets από τον εκπληκτικό Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 18χρονος Ισπανός, Νο.16 στον κόσμο, επικράτησε του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 50 λεπτα και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτζ και τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς.

Ήταν άλλη μια σούπερ εμφάνιση από το νέο μεγάλο αστέρι του tour, όμως βοήθησε αρκετά και ο Στέφανος, που έχασε προβάδισμα με 2-5 στο πρώτο σετ και στη συνέχεια έγινε... φλατ και απλά ακολουθούσε τον ρυθμό του νεαρού αντιπάλου του. Προσπάθησε στο δεύτερο σετ να ξαναμπεί στον αγώνα, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και τελικά παραδόθηκε στον «θρασύ» νεαρό.

Έτσι, ο Κάρλος έκανε το δύο στα δύο κόντρα στον 23χρονο Έλληνας, καθώς τον είχε υποχρεώσει σε οδυνηρή ήττα και στη φάση των «32» του περσινού US Open. Είναι ο δεύτερος σερί Masters προημιτελικός του και άλλη μια «απόδειξη» ότι αυτό το παιδί θα κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στο μέλλον...

Είναι και ένας «γρίφος» που θα πρέπει να λύσει κάποια στιγμή ο Στέφανος, αφού είναι βέβαιο ότι θα είναι για πολλά χρόνια ένας από τους πιο σημαντικούς αντιπάλους του...

Ο Τσιτσιπάς, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στον αγώνα, μπήκε πολύ δυνατά στο court και φαινόταν από την αρχή να έχει τον έλεγχο. Έχασε τις τρεις πρώτες ευκαιρίες του για μπρέικ μόλις στο δεύτερο γκέιμ και μετά από συνεχή πίεση στο σερβίς του νεαρού, κατάφερε να τον «σπάσει» και να προηγηθεί με 2-4.

Ο Αλκαράθ άρχισε σιγά-σιγά να αφυπνίζεται και μετά από 0/4 μπρέικ πόιντ στο αμέσως επόμενο γκέιμ, κράτησε το σερβίς του για το 3-5 και ο Στεφ πήρε τις μπάλες για να καθαρίσει το πρώτο σετ.

Με μια απίστευτη αντεπίθεση, όμως, μετά το 15-0 του Τσιτσιπά, ο Αλκαράθ σημείωσε το μπρέικ, κράτησε το σερβίς του με μηδέν και παρότι έμεινε πίσω με 40-15 στο 5-5, με τέσσερις σερί πόντους πέτυχε νέο μπρέικ (6-5) που του έδωσε το δικαίωμα να σερβίρει με επιτυχία για το 1-0.

Ο νεαρός Ισπανός είχε πια βρει τον ρυθμό του, την ώρα που ο Στεφ έκανε (για άλλη μια φορά) σωρεία λαθών με το backhand και έδινε... δικαιώματα στον αντίπαλό του με τα ρηχά χτυπήματά του. Κατά συνέπεια, ήταν φυσιολογική εξέλιξη το μπρέικ στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ (1-0).

Ο Τσιτσιπάς είχε στη συνέχεια τρεις ευκαιρίες να μείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση της νίκης (δύο στο 2-1 και μία στο 3-2), όμως ο Κάρλος έδειξε χαρακτήρα στους κρίσιμους πόντους και διατήρησε το προβάδισμά του. Πίεσε, μάλιστα, όταν ο Στεφ σέρβιρε στο 5-3 για να μείνει στο ματς και τελικά εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο ματς πόιντ του για να σφραγίσει την πρόκριση. Στους τελευταίους 13 αγώνες του έχει μόλις μία ήττα (από τον Ράφα Ναδάλ)!

Ο Στεφ φεύγει με άδεια χέρια από τις ΗΠΑ, όπου ταξίδεψε χωρίς τον πατέρα του, και τώρα στρέφει το βλέμμα του στο αγαπημένο του χώμα, όπου έχει να υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο και τον τελικό στο Παρίσι.

Πρώτος του σταθμός είναι το Μονακό, όπου θα διεξαχθεί από τις 11 Απριλίου το πρώτο χωμάτινο Masters της σεζόν.

Στο μεταξύ, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έμαθε τον αντίπαλό του στα προημιτελικά και αυτός είναι ο κάτοχος του τίτλου Χούμπερτ Χούρκατς, που απέκλεισε με 7-6(3), 6-2 τον Λόιντ Χάρις. Ο Γιάνικ Σίνερ, από την πλευρά του, θα παίξει με τον Φρανσίσκο Σερούντολο, που απέκλεισε με 6-7(2), 7-6(3), 6-2 τον Φράνσις Τιάφοου. Το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών είναι Ρουντ-Ζβέρεφ.

Στις γυναίκες, τέλος, η Ναόμι Οσάκα υπέταξε με 6-2, 6-1 την Ντανιέλ Κόλινς και θα παίξει στα ημιτελικά με την Μπελίντα Μπέντσιτς, που σταμάτησε με 6-1, 6-2 την Ντάρια Σάβιλ. Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Μπαντόσα-Πεγκούλα και Κβίτοβα-Σβιόντεκ.

