Μια νίκη μακριά από την κορυφή ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο περσινός νικητής του US Open επικράτησε του 21χρονου Αμερικανού (Νο.39) με 7-5, 6-1, πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θέλει μια νίκη ακόμα για να επιστρέψει στο Νο.1 του κόσμου. Θα πρέπει να την πετύχει είτε κόντρα στον υπερασπιστή του τίτλου Χούμπερτ Χούρκατς, είτε κόντρα στον Λόιντ Χάρις.

Ο 26χρονος Ρώσος, πάντως, πέρασε δύσκολες στιγμές απέναντι στον Μπρούκσμπι, που αγχώθηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 4-5 προκειμένου να κλείσει το πρώτο σετ. Προηγήθηκε με 30-15, αλλά στη συνέχεια όχι μόνο έχασε το σερβίς του (5-5), αλλά έχασε και άλλα δύο γκέιμ στη σειρά για να πάρει τελικά το πρώτο σετ ο Μεντβέντεφ.

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο μπήκε με... αέρα στο δεύτερο σετ, έκανε το γρήγορο μπρέικ (2-0) και δεν δυσκολεύτηκε με ένα ακόμα μπρέικ στο 4-1 να σφραγίσει την πρόκριση. Χρειάστηκε συνολικά 78 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ είναι επικεφαλής του ταμπλό και έχει στη δική του πλευρά τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο μπορεί να συναντήσει στα ημιτελικά του τουρνουά.

One win from returning to world No.1 👀@DaniilMedwed shows great resilience to get past Brooksby 7-5 6-1 and reach the Miami quarter-finals!#MiamiOpen pic.twitter.com/1StxDFBwyr