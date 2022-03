Έχασε... μυαλό και ματς ο Κύργιος (vids)

Ο Νικ (Νο.102) χτυπούσε στα ίσα τον 20χρονο Ιταλό (Νο.11) στο πρώτο σετ, αλλά σιγά-σιγά άρχισε να χάνει την αυτοκυριαρχία του και να εκνευρίζεται με... όλα, αλλά κυρίως με τον διαιτητή. Έφτασε στα όριά του τον Κάρλος Μπερνάρντες, που αρχικά έδειξε αρκετή υπομονή, αλλά όταν θεώρησε ότι ο 26χρονος Αυστραλός τον σχολίαζε (όχι με... κόσμιο τρόπο) απευθυνόμενος στην ομάδα του, του έδωσε point penalty για αντιαθλητική συμπεριφορά (είχε ήδη warning) στο 5-3 του τάι μπρέικ. Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί ο Σίνερ με σετ πόιντ.

Εκνευρισμένος με την απόφαση, ο Κύργιος υπέπεσε σε διπλό λάθος και αφού πρώτα τα έβαλε για άλλη μια φορά με τον umpire, ξέσπασε στη ρακέτα του και δέχτηκε game penalty, που στην ουσία ήταν μπρέικ του Σίνερ στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ.

Αυτό αποδείχτηκε αρκετό για τον νεαρό τενίστα, που έμεινε ανεπηρέαστος από την τρελή κατάσταση και πήρε την πρόκριση με 7-6(3), 6-3, πετυχαίνοντας και νέο μπρέικ όταν ο Κύργιος σέρβιρε για να μείνει στο ματς. Κρίμα, γιατί χάλασε αυτή η πολυαναμενόμενη κόντρα ανάμεσα σε δύο χαρισματικούς τενίστες...

Ο Νικ έφυγε από το γήπεδο βρίζοντας τον διαιτητή και είναι πραγματικά περίεργο που η ATP δεν έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να τον συνετίσει με κάποια βαριά τιμωρία...

Ο Σίνερ, από την πλευρά του, θα παίξει στα προημιτελικά με τον νικητή του αγώνα μεταξύ του Φράνσις Τιάφοου και του Φρανσίσκο Σερούντολο.

