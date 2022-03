Έβαλε φρένο στον Κοκκινάκη ο Ζβέρεφ (vids)

Ο 24χρονος Γερμανός, Νο.4 στον κόσμο, νίκησε τον 25χρονο Ελληνοαυστραλό (Νο.97) με 6-4, 6-4 σε 97 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο Θανάσης, πάντως, αποχαιρετάει το τουρνουά με ψηλά το κεφάλι, καθώς ήρθε από τα προκριματικά και έφτασε στον τέταρτο γύρο σημειώνοντας νίκες κόντρα σε σπουδαίους αντιπάλους, όπως είναι ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο Ζβέρεφ, από την πλευρά του, κυνηγάει τον πρώτο του τίτλο στο Μαϊάμι (ήταν φιναλίστ το 2018) και για την ώρα μπορεί να... χαμογελάει για την επιστροφή του στο Νο.3 του κόσμου. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Κάσπερ Ρουντ, Νο.8 στην παγκόσμια κατάταξη, που άφησε εκτός τον Καμ Νόρι (No.12) με 6-3, 6-4.

Στα τελευταία επτά Masters του, ο Νορβηγός έχει έξι συμμετοχές σε προημιτελικά, όμως μέχρι φέτος δεν είχε πετύχει νίκη στο κυρίως ταμπλό του Miami Open.

Παρά την ήττα του, ο Νόρι μπορεί να κάνει την άλλη εβδομάδα την πρώτη του είσοδο στο Top 10, αρκεί να μην φτάσει στον τελικό κάποιος από τους Γιάνικ Σίνερ, Χούμπερτ Χούρκατς και Τέιλορ Φριτζ.

Quarter-final bound ✅



2018 runner-up @AlexZverev makes the last 8 in Miami, seeing off Kokkinakis 6-4 6-4#MiamiOpen pic.twitter.com/Twj96ljMyI