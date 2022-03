Ακάθεκτη η Οσάκα - Με Μπρούκσμπι ο Μεντβέντεφ (vids)

Η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων (Νο.77 πλέον) απέκλεισε με 6-3, 6-4 την Αμερικανίδα Άλισον Ρισκ (Νο.50) και πέρασε στην οκτάδα του Miami Open, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον ραντεβού με την Ντανιέλ Κόλινς, Νο.11 στον κόσμο.

Στο μεταξύ, παραμένει στη Φλόριντα και ο περσινός νικητής Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.10), παρότι πέρασε δύσκολες στιγμές κόντρα στον Ασλάν Καράτσεφ (Νο.32). Ο 25χρονος Πολωνός πήρε τη νίκη με 7-5, 4-6, 6-3 και θα περιμένει στους «16» τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Λόιντ Χάρις και τον Γιοσιχίτο Νισιόκα.

Βγήκε, τέλος, ο αντίπαλος του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τέταρτο γύρο και αυτός είναι ο Τζένσον Μπρούκσμπι. Ο 21χρονος Αμερικανός (Νο.34) έχανε με 0-4 στο τρίτο σετ, όμως κατάφερε να πάρει έξι γκέιμ στη σειρά και να επικρατήσει του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ (Νο.17) με 6-3, 5-7, 6-4.

