Ένα ακόμα βήμα προς το Νο.1 ο Μεντβέντεφ (vid)

O 26χρονος Ρώσος, Νο.2 στον κόσμο, πήρε τη νίκη επί του 24χρονου Ισπανού (Νο.47) με 6-3, 6-4 σε 84 λεπτά και περιμένει τώρα το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τζένσον Μπρούκσμπι και τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Ο φετινός φιναλίστ του Αustralian Open δεν κυνηγάει μόνο τον τίτλο στη Φλόριντα. Κυνηγάει και την επιστροφή του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία θα γίνει αν φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Μεντβέντεφ είναι επικεφαλής του ταμπλό και έχει στη δική του πλευρά τον Στέφανο Τσιτσιπά, που παίζει στις 2 τα ξημερώματα με τον Άλεξ Ντε Μινόρ. Οι δυο τους μπορεί να συναντηθούν μόνο στην τετράδα του τουρνουά.

Στις γυναίκες, η Ντανιέλ Κόλινς (Νο.11) πήρε μεγάλη νίκη επί της Ονς Ζαμπέρ (Νο.10) με 6-2, 6-4 και πέρασε στα προημιτελικά, όπου θα συναντήσει Ναόμι Οσάκα ή Άλισον Ρισκ.

