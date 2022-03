Mαγεύει το Μαϊάμι ο Κύργιος (vid)

Μετά τον περίπατο κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.7), ο 26χρονος Αυστραλός (Νο.102), δύο φορές ημιφιναλίστ της διοργάνωσης, απέκλεισε χωρίς απώλεια σετ και τον πάντα επικίνδυνο Ιταλό (Νο.34). Πήρε τη νίκη με 6-2, 6-4 σε μόλις 61 λεπτά και περιμένει στη φάση των «16» τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και τον Γιάνικ Σίνερ.

Παίζοντας τον τελευταίο καιρό το τένις που πραγματικά ξέρει, ο Νικ κάνει μεγάλες πορείες στα δύο πρώτα Masters της σεζόν και δείχνει ικανός να φτάσει ως το τέλος! Μεγάλα λόγια, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς για τον συγκεκριμένο τενίστα, όμως είναι γνωστό πως όταν είναι συγκεντρωμένος και έχει θέληση να παλέψει, μπορεί να σταματήσει οποιονδήποτε αντίπαλο!

Κόντρα στον Φονίνι είχε τους διπλάσιους winners (24-12) και σαφώς λιγότερα αβίαστα λάθη (12-22), ενώ ο αντίπαλός του δεν είχε κανένα μπρέικ πόιντ.

