Σταμάτησε με άνεση τον Μάρεϊ ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο 26χρονος Ρώσος, Νο.2 στον κόσμο, επικράτησε του άλλοτε Νο.1 τενίστα στον κόσμο (Νο.85 πλέον) με 6-4, 6-2 σε 89 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κριστιάν Γκαρίν και τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Πάλεψε ο 34χρονος Βρετανός για να κάνει την έκπληξη, ωστόσο ο επικεφαλής του ταμπλό, με εξαιρετική εμφάνιση, δεν του άφησε και πολλά περιθώρια να χτυπήσει το ματς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άντι δεν είχε ούτε ένα μπρέικ πόιντ, ενώ έκανε 24 αβίαστα λάθη έναντι μόλις 12 του Ρώσου, που έχασε μόνο 12 πόντους στο σερβίς του.

Ο Μεντβέντεφ, λοιπόν, συνεχίζει την πορεία προς τον πρώτο του φετινό τίτλο, έχοντας παράλληλα το βλέμμα στο Νο.1. Αν καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης, τότε θα εκτοπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς από την κορυφή στις 4 Απριλίου.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήδη γνωρίζει ποιον θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο, αν καταφέρει να αποκλείσει απόψε (στη 1 τα ξημερώματα) τον Τζέι Τζέι Γουλφ: τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ, που άφησε έξω τον συμπατριώτη του Τζόρνταν Τόμπσον με 6-2, 6-3.

