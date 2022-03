Διέλυσε τον Ρούμπλεφ ο Κύργιος! (vids)

Ο φορμαρισμένος Αυστραλός (Νο.102) χρειάστηκε μόλις 52 λεπτά (!) για να ξεπεράσει το εμπόδιο του 24χρονου Ρώσου (Νο.7) με 6-3, 6-0 και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Miami Open (ATP 1000). Θα βρει εκεί τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι, που λύγισε με 6-7(1), 6-2, 7-6(5) τον Τάρο Ντάνιελ.

Ένας άλλος Ιταλός, ο Γιάνικ Σίνερ (Νο.11), πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές κόντρα στον Εμίλ Ρουσουβουόρι, όμως κατάφερε να σβήσει τρία ματς πόιντ στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και να πάρει τη νίκη με 6-4, 3-6, 7-6(8). Θα παίξει στη συνέχεια με τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, που απέκλεισε με 6-3, 6-2 τον Βέλγο Νταβίντ Γκοφέν.

Στον τρίτο γύρο πέρασε και ο Σάσα Ζβέρεφ, παρότι έχασε σε κόντρα στον Μπόρνα Τσόριτς. Ο 24χρονος Γερμανός (Νο.3) πήρε την πρόκριση με 6-4, 3-6, 6-3 και θα περιμένει Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ή Μακένζι Μακντόναλντ.

Ο Βρετανός Καμ Νόρι, τέλος, Νο.12 στον κόσμο, λύγισε με 7-6(5), 6-4 τον συμπατριώτη του Τζακ Ντρέιπερ και θα παίξει στους «32» με τον Ούγκο Γκαστόν. Ο Γάλλος έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον νικητή του 2018 Τζον Ίσνερ με 7-6(5), 6-4.

Στις γυναίκες, τη νίκη της ημέρας πέτυχε η 16χρονη Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα, που άφησε εκτός με 7-5, 2-6, 6-1 την Ελίζ Μέρτενς, Νο.20 του ταμπλό. Η νεαρή τενίστρια, που έχει σημείωσει τις δύο πρώτες νίκες της στο tour, θα παίξει στον τρίτο γύρο με Αλεξάντροβα ή Αζαρένκα.

Συνεχίζεται, πάντως, ο καταποντισμός των seeded παικτριών, αφού (πέρα από Σάκκαρη και Μέρτενς) εκτός διοργάνωσης έμειναν οι Γέλενα Οσταπένκο, Σοράνα Κιρστέα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα και Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Η Κόκο Γκοφ, ωστόσο, στάθηκε στο ύψος της και μετά το 7-5, 6-4 επί της Κιάνγκ Γουάνγκ θα παίξει με μια άλλη Κινέζα, την Σουάι Ζανγκ (6-1, 6-1 την Κιρστέα).

