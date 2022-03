Πέταξε τη ρακέτα του, χτύπησε ball boy και... δεν αποβλήθηκε (vids)

Ο 21χρονος Αμερικανός, που σταμάτησε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Καλιφόρνια, πέταξε εκνευρισμένος τη ρακέτα του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Φεδερίκο Κόρια στο Μαϊάμι και «βρήκε» ball boy. Ο διαιτητής, ωστόσο, έδειξε επιείκεια και τον τιμώρησε μόνο με point penalty (αφού είχε δεχτεί προηγουμένως ένα ακόμα warning).

«Αδικημένος» της όλης υπόθεσης ήταν, φυσικά, ο Αργεντινός, που τελικά γνώρισε την ήττα στα τρία σετ.

Θυμίζουμε ότι το 2020 στο US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε τραυματίσει άθελά του με την μπάλα επόπτρια γραμμών και αποβλήθηκε από τη διοργάνωση. Ο κανονισμός, άλλωστε, αυτό προβλέπει... Η διαφορά στην περίπτωση του Μπρούκσμπι είναι ότι το αγόρι δεν τραυματίστηκε.

This is a better view of the Brooksby incident. 2 scenarios for a default (per a Supervisor)

1) The contact, even if unintentional, creates a serious injury.

2) If the act is intentional. So let’s say a player tried hit a ball at the umpire, but missed, that’s a default. pic.twitter.com/ECepplpkqq