Καθάρισε την παραλία του Μαϊάμι ο Τσιτσιπάς

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος και οι Ντιέγκο Σβάρτσμαν, Αλιζέ Κορνέ και Καρολίνα Πλίσκοβα βοήθησαν να καθαριστεί η παραλία του Μαϊάμι, απομακρύνοντας τα πλαστικά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι το Νο.3 της διοργάνωσης και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον νικητή του αγώνα Ντάνειλ Αλτμάιερ και τον Τζέι Τζέι Γουλφ.

Today @steftsitsipas @dieschwartzman @alizecornet and @KaPliskova joined @CleanMiamiBeach to help as they learnt about plastic pollution 🌊@MiamiOpen | #MiamiOpenUnites pic.twitter.com/iFTTkRG08I