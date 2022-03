Περιορίστηκε στο Νο.3 του κόσμου η Σάκκαρη… (vids)

Μακριά από τον καλό της εαυτό η Μαρία (Νο.6), ηττήθηκε με 6-4, 6-1 από την 20χρονη Πολωνή (Νο.4), που κατέκτησε τον δεύτερο διαδοχικό WTA 1000 τίτλο της! Μετράει πλέον 11 σερί νίκες στο tour και αύριο θα κάνει το άλμα στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης. Εκεί, δηλαδή, που θα βρισκόταν η Σάκκαρη αν κατακτούσε εκείνη το τρόπαιο...

Παραμένει, ωστόσο, με μόνο έναν τίτλο στην κατοχή της, αυτόν που κέρδισε στο Ραμπάτ το 2019, και από τότε έχει γνωρίσει τρεις ήττες σε τελικούς (Οστράβα 2021, Αγία Πετρούπολη, Indian Wells 2022). Συνολικά το ρεκόρ της σε τελικούς είναι 1-4.

Παρόλα αυτά, με τη σταθερότατη πορεία της στο tour, θα σκαρφαλώσει αύριο (21/3) στο Νο.3 του κόσμου, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση του Στέφανου Τσιτσιπά!

Ο ένας τίτλος σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την αξία της, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα στο ranking, αλλά θα πρέπει να γίνει πιο δυνατή πνευματικά ώστε να είναι πιο έτοιμη στα μεγάλα «ραντεβού». Είναι βέβαιο ότι όταν έρθει ο μεγάλος τίτλος, δεν θα αργήσουν να έρθουν και οι επόμενοι...

Σε ό,τι αφορά τον σημερινό αγώνα, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις καιρικές συνθήκες (δυνατός αέρας), σε αντίθεση με την Ίγκα, που ουσιαστικά δεν χρειάστηκε να κάνει τη μεγάλη εμφάνιση για να φτάσει στον τίτλο. Απλά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μαρίας και επιτέθηκε στο δεύτερο σερβίς της.

Η 26χρονη τενίστρια δεν μπόρεσε να βάλει μέσα όσα πρώτα σερβίς θα ήθελε (58%), πήρε μόνο το 20% των πόντων πίσω από το δεύτερο και «προδόθηκε» από τα backhand της. Θα ήταν, λοιπόν, έκπληξη αν με αυτά τα δεδομένα κατάφερνε να σταματήσει τη νεαρή Πολωνή...

Και οι δύο ξεκίνησαν νευρικά τον αγώνα και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στο να «δαμάσουν» τον αέρα. Το ένα μπρέικ διαδεχόταν το άλλο και αφού κράτησε δύο φορές το σερβίς της η Σβιόντεκ και μία φορά η Μαρία, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια της στο 5-4.

Με πολλά προβλήματα στο δεύτερο σερβίς της, έδωσε ευκαιρίες στην Ίγκα, που εκμεταλλευόμενη το τρίτο σετ πόιντ της «έγραψε» το 1-0.

Παρότι η Μαρία έσβησε δύο σετ πόιντ της Σβιόντεκ στο δεύτερο γκέιμ (1-1), εκεί τελείωσε η «συγκομιδή» της για το δεύτερο σετ. Με πέντε συνεχόμενα γκέιμ η Σβιόντεκ έκλεισε τον αγώνα σε 80 λεπτά και έφτασε στον πέμπτο τίτλο καριέρας.

Είναι μόλις 20 ετών, αλλά έχει ήδη κερδίσει ένα Grand Slam (Roland Garros 2020), τρία 1000άρια (Ρώμη 2021, Ντόχα, Indian Wells 2022) και ένα 500άρι (Αδελαΐδα 2021), έχοντας ηττηθεί μόνο τον πρώτο τελικό της στο tour (Λουγκάνο 2019-Πολόνα Χέρτσογκ). Aπό τότε έχει 5/5, έχοντας χάσει μόνο 16 γκέιμ!

Ο επόμενος σταθμός και για τις δύο είναι το Miami Open (23/3) και μένει να δούμε πού θα φτάσει το σερί της Ίγκα!

