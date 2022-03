Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε! (vid)

Ο Βασιλιάς είναι εδώ: μέσα από ένα βιντεάκι στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Ρότζερ Φέντερερ έδειξε ότι χτυπάει πλέον... μπαλάκι και ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στα κορτ μετράει αντίστροφα.

The Return of the King, αλλά όχι του Τόλκιν- του Φέντερερ: ο Ελβετός θρύλος βρίσκεται εκτός κορτ από το περσινό Γουίμπλεντον, όταν και γνώρισε ταπεινωτική ήττα στα προημιτελικά με 3-0 σετ από τον Χούρκατς, και τον Αύγουστο του 2021 πέρασε εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου, καθώς δεν μπορούσε ν' αποκατασταθεί αλλιώς το πρόβλημα στο πόδι του.

Παρά το γεγονός, όμως, πως βαδίζει πλέον στα 41 του χρόνια και αν και την τελευταία 3ετία έχει παίξει ελάχιστο τένις, η επιθυμία του να κάνει το comeback και να ρίξει τέλος σε μια επίζηλη καριέρα με τους δικούς του όρους παραμένει άσβεστη.

Ο RF, λοιπόν, ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media που τον δείχνει να χτυπάει την μπάλα με το απαράμιλλο στυλ του, έδειξε «εμπράκτως» ότι προπονείται και πως βρίσκεται, κατά πάσα πιθανότητα, εντός χρονοδιαγράμματος, που τον θέλει να επιστρέφει στην ενεργό δράση κάποια στιγμή μέσα στο προσεχές καλοκαίρι.

Αδημονούμε, μια και ο συνδυασμός Φέντερερ-τένις αποτελεί μουσική για τα διψασμένα μάτια...

Δείτε παρακάτω το σχετικό ποστ: