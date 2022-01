Τσιτσιπάς για τον τελικό Ναδάλ – Μεντβέντεφ: «Μαγική νύχτα ακόμη και γι΄αυτούς που έβλεπαν» (pic)

Τα 21 Grand Slam έφτασε ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε την ανατροπή και κατέκτησε το Αυστραλιανό Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έμεινε εκτός στα ημιτελικά από τον Ρώσο τενίστα, με ανάρτηση που έκανε στο Twitter έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές , ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην μαγική βραδιά , αλλά και σε αυτούς που την παρακολούθησαν.

«Συγχαρητήρια για έναν φανταστικό τελικό και από τους δύο. Ένα ματς που ζήσαμε με ένταση. Τι άλλο μπορώ να πω. Μία πραγματικά μαγική νύχτα ακόμη και γι' αυτούς που παρακολουθούσαν» έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην ανάρτηση του.



Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.



What else can I say… truly a magical night even for those watching 👏🏼👏🏼👏🏼