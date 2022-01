Η φωτογράφιση του Ράφα με την κούπα (pics)

Φορώντας μπλουζάκι Rafa 21 και με τον "Norman" στα χέρια του, ο θρυλικός Ισπανός έκανε την παραδοσιακή φωτογράφιση του πρωταθλητή, πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσει την τεράστια επιτυχία του.

Ο αγώνας με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ βλέπετε, τελείωσε λίγα λεπτά μετά τη 1 τα ξημερώματα και ο 35χρονος τενίστας έφυγε από τις εγκαταστάσεις αρκετή ώρα αργότερα.

The happiest man in Melbourne 😁🏆 @RafaelNadal x Norman on tour 🙌 #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/6aDOOHKeGE