Έφυγε από το γήπεδο με αμαξίδιο ο φιναλίστ των αγοριών (vid+pics)

Ο 16χρονος Τσέχος κατέρρευσε στο 6-7(7), 7-6(6), 5-6, 30-30 με σπασμούς σε όλο του το σώμα, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα με υπερπροσπάθεια κάνοντας δύο διπλό λάθη, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη ο Αμερικανός Μπρούνο Κουζουχάρα. Το ματς κράτησε 3 ώρες και 43 λεπτά!

Ο νεαρός τενίστας βγήκε από το γήπεδο με αναπηρικό αμαξίδιο και δεν κατέστη δυνατόν να δώσει το «παρών» στην απονομή του τροπαίου.

Incredible sportsmanship and incredible scenes 👏 🇺🇸 Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6(4) 6-7(8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles 🏆 #AO2022 🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UY27L2yUU7

Absolutely brutal boy's singles final. Top seed Kuzuhara beat Mensik 7-6 6-7 7-5 after 3h43m! Mensik had cramp, double faulted on MP, then fell to the ground. Kuzuhara immediately went over to check on him. Wheelchair came on straight away too. #AusOpen pic.twitter.com/k7Kq3ZgA6r