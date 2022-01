Grand Slam τίτλος για Κύργιο και Κοκκινάκη! (vids)

Οι εκρηκτικοί Αυστραλοί (με ελληνικές ρίζες) νίκησαν με 7-5, 6-4 τους συμπατριώτες τους Ματ Έμπντεν/Μαξ Παρσέλ στον τελικό του διπλού στο Australian Open και έγιναν η πρώτη ομάδα από την χώρα τους που κατακτάει major τίτλο μετά από 22 χρόνια!

Είναι, μάλιστα, και η πρώτη ομάδα στην Open Era που μπαίνει με wild card στη διοργάνωση και φεύγει με το τρόπαιο!

Γέμισαν τα γήπεδα, ξεσήκωσαν τον κόσμο και τελικά ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο το «παραμύθι» τους, χωρίς πραγματικά να το περιμένει κανείς!

Στην πέμπτη τους παρουσία σε τουρνουά ως ομάδα, κατάφεραν να αφήσουν εκτός τo No.1, το Νο.3, το Νο.6 και το Νο.15 δίδυμο του ταμπλό, ενώ στον τελικό έπαιξαν με μια σαφώς πιο έμπειρη ομάδα στο διπλό και μπόρεσαν να τη λυγίσουν σε straight sets!

Μετά τη λήξη του αγώνα Νικ και Θανάσης δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και κοιτούσαν με... έκπληξη το τρόπαιο. «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ήταν μια τρελή εβδομάδα και δεν θα ήθελα να το κάνω με κανέναν άλλον», σχολίασε στην τελετή απονομής ο Κύργιος και προανήγγειλε... πάρτι, καλώντας τα κορίτσια για τον Κοκκινάκη!

Ο 25χρονος συμπαίκτης, από την πλευρά του, είπε: «Νικ, σε αγαπώ αδερφέ. Μπορώ να πω ότι δεν περιμέναμε ούτε να φτάσουμε κοντά στο τρόπαιο. Ήταν δύο δύσκολα χρόνια για εμένα προσωπικά, αλλά τι μήνας ήταν αυτός. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα παραπάνω».

Πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα και μακάρι να συνεχίσουν μαζί, διότι δίνουν έναν άλλο αέρα στο διπλό. Ποια άλλη ομάδα, άλλωστε, έχει καταφέρει να γεμίσει τα γήπεδα σε Grand Slam;

Αξίζει να σημειωθεί ότι Νικ και Θανάσης είχαν κερδίσει μαζί και το Wimbledon 2013 ως juniors.

Με την ευκαιρία να πούμε ότι τον τίτλο στα juniors αγόρια κέρδισε ο Αμερικανός Μπρούνο Κουζουχάρα, που λύγισε με 7-6(4), 6-7(6), 7-5 τον Γιάκουμπ Μένσικ από την Τσεχία.

Στα κορίτσια, νικήτρια ήταν η Κροάτισσα Πέτρα Μαρτσίνκο, που νίκησε με 7-5, 6-1 τη Σοφία Κωστούλας, τη Βελγίδα με καταγωγή από την Κόνιτσα!

