Γι' αυτό είναι Νο.1: Τρίτος major τίτλος για την Μπάρτι! (vids)

Παρότι έχανε με 1-5 στο δεύτερο σετ, η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 28χρονης Αμερικανίδας (Νο.30) με 6-3, 7-6(2) σε 87 λεπτά και έγινε η πρώτη Αυστραλή μετά την Κρις Ο' Νιλ το 1978 που παίρνει τον τίτλο στη διοργάνωση! Έχει πλέον τρία Grand Slam τρόπαια στην κατοχή της (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021) και της μένει μόνο ένα US Open για φτάσει στο ιστορικό Career Grand Slam.

Μια πραγματικά εκπληκτική τενίστρια, που κερδίζει ολοένα και περισσότερους θαυμαστές με το ιδιαίτερο παιχνίδι της, αλλά και με τον χαρακτήρα της. Στα 25 της χρόνια δείχνει ικανή να πετύχει πολύ σπουδαία πράγματα!

Μπροστά στους θερμούς συμπατριώτες της στη Rod Laver Arena, η τενίστρια από το Κουίνσλαντ μπήκε νευρικά στο παιχνίδι και ήταν η πρώτη που αντιμετώπισε μπρέικ πόιντ (στο 2-2), όμως ξέφυγε με ένα εκπληκτικό forehand, κράτησε το σερβίς της και πέτυχε στη συνέχεια το καθοριστικό μπρέικ (4-2).

Στο δεύτερο σετ, όμως, η Κόλινς έκανε την αντεπίθεσή της και διαβάζοντας καλά στα slice χτυπήματα της Μπάρτι σημείωσε δύο μπρέικ και πέρασε μπροστά με 1-5! Υπό την πίεση της Μπάρτι, ωστόσο, αλλά και του κόσμου που... της... έσπασε τα νεύρα, η Αμερικανίδα δεν σέρβιρε με επιτυχία στο 1-5 και στο και στο 3-5, με αποτέλεσμα να πάει τελικά το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί η Μπάρτι, πιο επιθετική πλέον, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της και έφτασε πανηγυρικά στο τρόπαιο, χωρίς απώλεια σετ. Πρώτη και καλύτερη!

Η Αυστραλή είχε 30 winners και 22 αβίαστα λάθη, ενώ η Κόλινς είχε αντίστοιχα 17 και 22. Έχασε μόνο 7 πόντους στο πρώτο σερβίς της και είχε και 10 άσους.

Η Κόλινς, πάντως, που έπαιζε στον πρώτο major τελικό της καριέρας της, θα κάνει τη Δευτέρα (31/1) την πρώτη της είσοδο στο Top 10 και θα είναι το νέο Νο.10 του κόσμου.

«Θαυμάζω την ποικιλία στο παιχνίδι σου, μακάρι να βάλω λίγη και στο δικό μου παιχνίδι», είπε η Κόλινς απευθυνόμενη προς την Μπάρτι στην τελετή απονομής. Η 28χρονη τενίστρια ήταν πολύ συγκινημένη όταν ευχαριστούσε την ομάδα του και κατέληξε λέγοντας: «Ώρα να γιορτάσετε μια μεγάλη νίκη για την Ας».

Η Μπάρτι, από την πλευρά της, αφού πήρε το τρόπαιο από τα χέρια της θρυλικής Ιβόν Γκούλαγκονγκ, καλωσόρισε την Αμερικανίδα στο Top 10 και «αποθέωσε» τον κόσμο: «Με αναγκάσατε να παίξω το καλύτερό μου τένις κόντρα σε μια πρωταθλήτρια σαν την Ντανιέλ». Στο τέλος δήλωσε περήφανη που είναι Αυστραλή και ανανέωσε το ραντεβού για τη νέα χρονιά.

Nα σημειωθεί ότι η πρώτη που αγκάλιασε την Μπάρτι ήταν η Κέισι Ντελάκουα, καλή της φίλη και πρώην συμπαίκτρια στο διπλό.

