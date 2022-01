Το επόμενο βήμα του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανταποκρίθηκε στην πρώτη πρόκληση μετά το χειρουργείο στον αγκώνα και έδειξε ότι μπορεί να κυνηγήσει μεγάλα πράγματα τη φετινή σεζόν.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε μεγάλη πορεία στη Μελβούρνη, έπαιξε το καλύτερο του ματς μετά το περσινό Roland Garros (κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ), όμως δεν κατάφερε να φτάσει ως το τέλος και να διεκδικήσει τον σπουδαιότερο τίτλο στην καριέρα του.

Σε αντίθεση με πέρυσι, ο Στεφ πάλεψε το ματς με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, είχε εξαιρετική απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο φάνηκε να μένει από δυνάμεις στο τέλος. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ένιωθε κουρασμένος από το ξεκίνημα του ματς, αλλά όταν τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι έπαιξε ρόλο η ελλιπής προετοιμασία του, δεν συμφώνησε μαζί μας.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι αυτή τη φορά δεν είχε άπλετο χρόνο μπροστά του για προπονήσεις και χρειάστηκε να κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στο πρώτο μεγάλο ραντεβού της σεζόν. Και δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι κάθε δύο μέρες σε best of five αγώνες για σχεδόν δύο εβδομάδες, λίγες εβδομάδες μετά από χειρουργείο.

Ο ίδιος δεν θέλει να δικαιολογήσει την ήττα του από τον Μεντβέντεφ επικαλούμενος την επέμβαση και δεν θα το κάνουμε ούτε εμείς... Ο 25χρονος Ρώσος είναι απλά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή και στις σκληρές επιφάνειες μοιάζει αχτύπητος.

Ο Στέφανος είχε την ευκαιρία μετά την κατάκτηση του δεύτερου σετ να εκμεταλλευτεί τα νεύρα του Μεντβέντεφ, που δεν λειτουργούν πάντα υπέρ του, όμως δεν έσπασε το σερβίς του στο ξεκίνημα του τρίτου και ήταν βέβαιο ότι στη συνέχεια ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο θα έβρισκε την... ηρεμία του. Και έτσι όπως σέρβιρε θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Στεφ να λύσει τον γρίφο.

Δεν θεωρώ ότι με την επίθεση που έκανε ο Μεντβέντεφ στον διαιτητή αποσυντονίστηκε ο Στέφανος. Σε άλλες συναντήσεις τους ο Ρώσος πραγματικά «έπαιζε» με το μυαλό του Έλληνα τενίστα. Και ο Στεφ, λόγω και της γνωστής... αντιπάθειας, είχε τόσο μεγάλη θέληση για τη νίκη που έχανε το... μυαλό του.

Δεν είναι, όμως, έτσι τα πράγματα στις τελευταίες συναντήσεις τους και τα λέει όλα η πανηγυρική νίκη το Τσιτσιπά πέρυσι στα προημιτελικά του Roland Garros. Στο χώμα είναι καλύτερος από τον Μεντβέντεφ.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να ψάχνουμε τους λόγους, να ψάχνουμε δικαιολογίες για την ήττα του Στεφ. Ο Ντανίλ είναι πραγματικό τείχος, ένα ρομπότ των courts και όταν τον βρεις στις τελικές φάσεις των μεγάλων τουρνουά πρέπει να παίξεις σπουδαίο τένις για να τον λυγίσεις.

Ο Στέφανος έκανε την προσπάθειά του χθες, ωστόσο, όπως είπαμε, «άδειασε» στο τέταρτο σετ και η ήττα ήρθε φυσιολογικά. Θέλει και περισσότερη δουλειά στις επιστροφές του, ειδικά με το backhand, για να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω...

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι το αγαπημένο του Roland Garros (22/5), όμως μέχρι τότε θα διεξαχθούν πέντε Masters που επίσης έχουν μεγάλη σημασία. Ο Στέφανος έδειξε με τις εμφανίσεις του στη Μελβούρνη ότι θα είναι και φέτος πρωταγωνιστής, αλλά κάποιες λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά και θα τον φέρουν πιο κοντά στον πρώτο του major τίτλο.

Μια από αυτές ίσως να είναι και η προπονητική του ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή, ακριβώς λεπτομέρεια! Φαίνεται μερικές φορές ότι ο Στεφ χρειάζεται μια έμπνευση και αυτή θα μπορούσε να έρθει από έναν προπονητή-όνομα, έναν super-coach, όπως συνηθίζεται να λέμε. Δεν εννοούμε, φυσικά, ότι χρειάζεται να γίνει αλλαγή στο τιμ και να απομακρυνθεί ο πατέρας του, με τον οποίο είναι γνωστό ότι ο 23χρονος τενίστας έχει σχέση εξάρτησης. Μιλάμε απλά για μια προσθήκη...

Και μιας και ο λόγος για τον Απόστολο, δεν διαφωνούμε με τον Στέφανο: ακόμα και αν γίνεται coaching από τον προπονητή του, ο ίδιος δεν ακούει τίποτε. Αν, όμως, όντως γίνεται coaching, τότε δεν είναι «νόμιμο», ακόμα και αν δεν ευνοείται ο Τσιτσιπάς.

Για να αποφευχθούν, λοιπόν, σκηνικά σαν αυτό που είδαμε χθες με τον Μεντβέντεφ, γιατί είναι δεδομένο ότι η φωνή του Απόστολου (ό,τι και αν λέει) ακούγεται στο court και οι παίκτες (όπως και οι διαιτητές) έχουν αρχίσει να εκνευρίζονται, καλό είναι να επικρατήσει η... σιωπή. Θα την πληρώσει ο Στέφανος και θα είναι κρίμα...