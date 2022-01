Το παρασκήνιο της ποινής που δέχτηκε ο Τσιτσιπάς και η Ελληνίδα διαιτητής (vid)

Σε έντονο ύφος διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για coaching από την πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας το έκανε με εντελώς προσβλητικό τρόπο, ωστόσο λίγο μετά δικαιώθηκε καθώς ο Τσιτσιπάς δέχτηκε ποινή.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό υπήρξε παρασκήνιο και μεταφράστρια, ρόλο τον οποίο ανέλαβε η Εύα Ασδεράκη. Η γνωστή Ελληνίδα διαιτητής του τένις και εκ των κορυφαίων στον κόσμο είναι κάτοικος Μελβούρνης.

Η ίδια έπειτα από τα παράπονα του Μεντβέντεφ, που είχαν προηγηθεί αλλά και κατόπιν εντολής του αρχιδιαιτητή πήγε μαζί του κάτω από το box της ομάδας του Τσιτσιπά. Εκεί διαπιστώθηκε ότι όντως γινόταν coaching από τον πατέρα του Τσιτσιπά, κάτι το οποίο η Ασδεράκη επιβεβαίωσε.

Στην συνέχεια η ίδια ανέλαβε να μεταφράσει το τι ειπώθηκε και έκανε νόημα στον διαιτητή, να επιβάλει την ποινή.

🚨 Caught red-handed! 🚨



Check out the vision that shows the Tsitsipas camp caught in a STING by the umpires! 😲