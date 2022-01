Κακή μέρα και αποκλεισμός για Σάκκαρη (vids)

Perfection from Pegula 👍



🇺🇸 @JLPegula is back in the #AusOpen quarterfinals with a 7-6(0) 6-3 upset over No.5 seed Maria Sakkari.#AusOpen • #AO2022

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/ErrDOCI4k9