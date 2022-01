Σάκκαρη: «Φυσικά και πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω ως το τέλος»

Η Μαρία Σάκκαρη έχει φτάσει στον τέταρτο γύρο χωρίς απώλεια σετ και χωρίς να έχει παίξει το καλύτερό της τένις, οπότε έχει κάθε λόγο να βλέπει ακόμα πιο μακριά στο Australian Open.

Όταν ρωτήθηκε on court πού μπορεί να πάει με τη στήριξη του κόσμου, η απάντηση ήταν "all the way". Το SDNA, λοιπόν, τη ρώτησε αν όντως πιστεύει ότι μπορεί να πάει... all the way.

«Κανείς δεν ξέρει αν θα φτάσω μέχρι το τέλος, αλλά φυσικά και το πιστεύω ότι μπορώ», απάντησε η Μαρία. «Είμαι σίγουρη ότι το παιχνίδι μου θα καλυτερεύει, όπως καλυτέρευσε και κατά τη διάρκεια του σημερινού ματς. Είμαι χαρούμενη που κατάφερα να γυρίσω το ματς παρόλο που ξεκίνησε έτσι το πρώτο σετ».

Ο τίτλος του φαβορί που έχει πλέον στα περισσότερα ματς της την αγχώνει; «Πλέον έχω μάθει να διαχειρίζομαι και να αποδέχομαι ότι υπάρχουν πολλές παίκτριες εκεί έξω που παίζουν καλά, αλλά με ένα μικρότερο ποσοστό τενιστικά εγώ μπορώ να τις νικήσω. Δηλαδή, μπορεί να μην παίξω το 100% μου, αλλά με το 50% να μπορέσω να τις νικήσω. Το θέμα είναι στο μυαλό, στο πώς θα το διαχειριστείς. Μέχρι τώρα, νομίζω ότι κάνω καλή δουλειά πάνω σε αυτό».

Τη ρωτήσαμε, τέλος, αν με την πρόκριση στον τέταρτο γύρο φεύγει ένα μέρος του βάρους από τις μεγάλες προσδοκίες. «Μου δίνει εμπιστοσύνη. Δεν μου φεύγει κάποιο άγχος, διότι είμαστε ακόμα στην αρχή της χρονιάς. Πέρυσι έχασα στον πρώτο γύρο και τελείωσα στο Νο.6. Καμία φορά κι εγώ το ξεχνάω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Το απολαμβάνω γιατί είναι ωραίο να ξεκινάει έτσι η χρονιά, αλλά δεν καθορίζει και πολλά πράγματα. Εκτός αν γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο».

Η Μαρία σχολίασε στα ελληνικά και την παρουσία του κόσμου. «Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έκαναν δώρο και ένα μπλουζάκι που θα κρατήσω για ενθύμιο. Τους περιμένω την Κυριακή». Δεν θέλησε, πάντως, να κάνει... παραγγελιά, αφήνει πάνω τους τα τραγούδια που θα πουν!

Η 26χρονη τενίστρια, όπως πάντα, μίλησε και στα αγγλικά.

Για το ματς με την Κουντερμέτοβα: «Ήταν ένα σταθερό παιχνίδι από την πλευρά μου, οι συνθήκες μού ταιριάζουν, το εκμεταλλεύτηκα αυτό. Ήμουν πίσω με μπρέικ στο πρώτο σετ, αλλά έκανα τα σωστά πράγματα και γύρισα το ματς».

Για την Πεγκούλα: «Πέρυσι παίξαμε στο Μαϊάμι και ήταν μια επική μονομαχία. Κέρδισα 7-6 στο τρίτο και έσωσα έξι ματς πόιντ. Περιμένω ένα δύσκολο ματς. Είμαι ενθουσιασμένη διότι θα είναι την Κυριακή και ελπίζω να έχει περισσότερο κόσμο».

Για τη μέχρι τώρα πορεία της: «Είναι καλό ξεκίνημα, κανένα χαμένο σετ και δεν έχω κουραστεί στα πρώτα μου ματς. Αισθάνομαι φρέσκια και έτοιμη για τον τέταρτο γύρο. Ξέρω ότι τα ματς θα είναι πιο δύσκολα τώρα, όχι ότι μέχρι τώρα ήταν εύκολα, δεν θέλω να ακουστεί έτσι. Διαχειρίστηκα καλά τα συναισθήματά μου. Δεν έχω παίξει το καλύτερό μου τένις, αλλά ξέρω ότι θα έρθει. Πνευματικά είμαι σε καλό σημείο και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το άγχος της πρώτης εβδομάδας: «Το άγχος του πρώτου γύρου θα είναι πάντα εκεί, είτε έχεις κερδίσει 20 σλαμς, είτε ένα, είτε κανένα. Όλοι αγχωνόμαστε. Την ίδια στιγμή είμαι πιο έμπειρη και ξέρω πώς να το χειριστώ. Το πρώτο ματς μου ήταν δύσκολο και δεν είμαι ευχαριστημένη με τον τρόπο που έπαιξα. Συναισθηματικά χειρίστηκα πολύ καλά τα πράγματα πριν και μετά τα ματς των πρώτων γύρων».