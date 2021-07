Δεν τα κατάφεραν οι αδερφοί Τσιτσιπά

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πετύχουν την πρώτη Grand Slam νίκη τους, αλλά λύγισαν δύο σετ από τους Κάμερον Νόρι/Τζάουμε Μουνάρ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Βίκυ Γεωργάτου.

Τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν με 7-5, 7-6(5) και έτσι αποχαιρετούν οριστικά για φέτος στο Wimbledon, αφού ο Στεφ δεν κατάφερε να προχωρήσει ούτε στο μονό. Ήταν, πάντως, ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και το ελληνικό δίδυμο θα μπορούσε να το στείλει τουλάχιστον σε τρίτο σετ.

Είναι και άτυχοι, διότι οι δύο πρώτοι γύροι φέτος στο διπλό δεν είναι best of five, λόγω της βροχής των πρώην στις πρώτες μέρες της διοργάνωσης!

Μουνάρ και Νόρι πίεσαν στο «ευάλωτο» σερβίς του Πέτρου και είχαν πέντε χαμένα μπρέικ πόιντ στο 2-1 του πρώτου σετ. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες κράτησαν το σερβίς τους για να φτάσουμε στο 5-5, όπου οι αδερφοί Τσιτσιπά είχαν δύο ευκαιρίες όταν είχε τις μπάλες στα χέρια ο Βρετανός.

Δεν μπόρεσαν, όμως, να πετύχουν το πολυπόθητο μπρέικ και σα να μην έφτανε αυτό, ο Πέτρος έχασε το σερβίς του στη συνέχεια και οι Μουνάρ/Νόρι πήραν το πρώτο σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν ακόμα πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να απειλήσουν, οπότε οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ. Εκεί Στέφανος και Πέτρος έμειναν πίσω με 5-2 και παρότι κατάφεραν να σβήσουν δύο ματς πόιντ στο σερβίς του Στεφ στο 6-3, δεν μπόρεσαν να «σπάσουν» τους αντιπάλους τους στο τρίτο.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τον Στέφανο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ωστόσο ενδέχεται να παίξει και στο Αμβούργο, στο τουρνουά που γίνεται στο χώμα από τις 12 του μήνα. Πέρυσι, θυμίζουμε, είχε φτάσει ως τον τελικό της διοργάνωσης, όπου ηττήθηκε από τον Αντρέι Ρούμπλεφ.