Ο Ρούμπλεφ στον δρόμο του Τσιτσιπά

Από Ρώσο σε Ρώσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο 22χρονος τενίστας καλείται να ξεπεράσει αύριο (16.00-Cosmote Sport 6) το εμπόδιο του φορμαρισμένου Αντρέι Ρούμπλεφ για να προκριθεί στον τελικό του Ρότερνταμ.

Πιο δύσκολα από ό,τι αναμενόταν, ο Νο.8 τενίστας στον κόσμο λύγισε με 7-6(2), 6-7(2), 6-4 τον Ζερεμί Σαρντί (Νο.64) και φάνηκε συνεπής στο μεγάλο ραντεβού με τον Στέφανο στα ημιτελικά. Χρειάστηκε 2 ώρες και 40 λεπτά, ενώ πέταξε δύο ματς πόιντ στο δεύτερο σετ.

Το σκορ στο head to head είναι 2-2, με τον Τσιτσιπά να έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους σε Roland Garros και ATP Finals 2020. Οι δύο ήττες του, βέβαια, είναι ξεκάθαρα... οδυνηρές, αφού σημειώθηκαν στον πρώτο γύρο του US Open 2019 και στον περσινό τελικό του Αμβούργου. Ο Στεφ νίκησε τον 23χρονο Ρώσο και στο Next Gen Finals του 2018.

Ο Ρούμπλεφ είναι σε εξαιρετική κατάσταση από τις αρχές του 2020 και είναι χαρακτηριστικό ότι τρέχει από τότε ρεκόρ 52-11, έχοντας κατακτήσει πέντε τίτλους! Το φετινό του ρεκόρ είναι 12-1 και έχει ηττηθεί μόνο από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα προημιτελικά του Australian Open. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει και 18 σερί νίκες σε τουρνουά ATP 500.

Συνολικά στην καριέρα του έχει παίξει σε δέκα ημιτελικούς και έχει χάσει μόλις έναν! Ο Στέφανος, από την πλευρά του, έχει αγωνιστεί σε 23 και έχει κερδίσει τους 12.

Μια χαρά, πάντως, είναι και το δικό του φετινό ρεκόρ, καθώς έχει παίξει σε δέκα αγώνες και έχει χάσει μόνο έναν. Συμπτωματικά, και η δική του ήττα έχει έρθει από τον Μεντβέντεφ στη Μελβούρνη!