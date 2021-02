Έβγαλε το καπέλο στον Μενβέντεφ ο Στέφανος (vid)

Με πολύ καλά λόγια μίλησε για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παρότι οι δύο παίκτες δεν έχουν την καλύτερη σχέση.

«Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν ο Ντανίλ κέρδιζε το τουρνουά», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στη συνέντευξη τύπου στη Μελβούρνη. «Ωστόσο, και η εμφάνιση του Ράφα πριν δύο χρόνια εναντίον μου ήταν εκπληκτική και ήμουν 100% βέβαιος ότι θα το έπαιρνε. Έκανα, όμως, λάθος. Ποιος ξέρει; Και ο Τζόκοβιτς παίζει πολύ καλά. Δεν είμαι στοιχηματικό σάιτ. Μπορεί να είναι ο Μεντβέντεφ και θα ήταν καλό για εκείνον, για το τένις».

Και συνέχισε με εγκώμια για τον αντίπαλό του: «Ξεκλειδώνει τα πάντα στο παιχνίδι, το διαβάζει πολύ καλά. Έχει εκπληκτικό σερβίς, θα έλεγα ότι είναι κοντά στο σερβίς του Ίσνερ. Έχει και εκπληκτικό παιχνίδι στη βασική γραμμή, που το κάνει πολύ δύσκολο. Ακόμα, λοιπόν, και αν επιστρέψεις το σερβίς, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρεις τον πόντο, πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Παίζει πολύ έξυπνα».

Μίλησε και για τις τρεις συμμετοχές του σε ημιτελικά Grand Slam. «Είναι κρίμα διότι δουλεύεις τόσο σκληρά και όλοι ονειρεύονται μια νίκη σε Grand Slam. Δεν το σκέφτεσαι αρχικά, αλλά όσο πλησιάζεις στο τέλος γεμίζεις με σκέψεις. Νιώθεις ότι τα όνειρά σου είναι κοντά στο να γίνουν πραγματικότητα. Για μένα σημαίνει τα πάντα να είμαι εδώ που είμαι. Είναι δύσκολο να παίζεις σε ημιτελικό. Έχω αποδείξει ότι έχω το επίπεδο να νικάω αυτούς τους παίκτες. Όπως λέει και ο Σταν (στο tattoo του) "Ever tried, ever failed, no matter, try again...fail better". Ελπίζω σε κάτι καλύτερο την επόμενη φορά. Ελπίζω να έρθει».