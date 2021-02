Το πάνω χέρι με Στέφανο ο Μεντβέντεφ (vid)

Μέχρι το ATP Finals του 2019, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μόνο ήττες από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον αυριανό του αντίπαλο στα ημιτελικά του Australian Open.

Μετά την κόντρα τους στο Μαϊάμι το 2018, ο Ρώσος φαίνεται ότι... μπήκε στο μυαλό του Στεφ και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα έντονα συναισθήματά του.

Σε εκείνο το πρώτο ραντεβού στη Φλόριντα το 2018 (πρώτος γύρος), ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-6, 6-4, 6-2 και ακολούθησαν την ίδια χρονιά άλλες δύο συναντήσεις. Στη Νέα Υόρκη (δεύτερος γύρος), όπου ο Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-4, 6-3, 4-6, 6-2, και στη Βασιλεία (προημιτελικά), όπου ήρθε η ήττα με 6-4, 3-6, 6-3.

Tότε, μάλιστα, ο Μεντβέντεφ φρόντισε να προκαλέσει λίγο τον Στέφανο, γράφοντας στο Instagram "oops I did it again"!

Το 2019 ο 25χρονος τενίστας νίκησε με 6-2, 1-6, 6-4 στο Μόντε Κάρλο (φάση «16»), παρότι πραγματικά ο Στέφανος είχε τον έλεγχο του αγώνα μετά την απώλεια του πρώτου σετ. Έφυγε, όμως, με σκυμμένο το κεφάλι και από τη Σανγκάη (ημιτελικά), καθώς ο Ντανίλ πήρε τη νίκη με 7-6(5), 7-5.

Τότε ο Στέφανος είχε χαρακτηρίσει «βαρετό» το παιχνίδι του Μεντβέντεφ και με αυτή την αφορμή ο Νο.4 τενίστας στον κόσμο κορόιδεψε τον Έλληνα τενίστα για τον τρόπο που πανηγύρισε Laver Cup. Για την ακρίβεια, ο Στεφ είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο στο οποίο έλεγε στη μαμά του ότι οι συμπαίκτες του τον πίεσαν να πιει αλκοόλ. «Από τότε δεν τον παίρνω στα σοβαρά», είπε ο Μενβέντεφ.

Για να φτάσουμε στο Λονδίνο λίγες εβδομάδες μετά... Ήταν η πρεμιέρα του ATP Finals και ο Τσιτσιπάς μπήκε στο Ο2 με το βαρύ 0-5 στις πλάτες του. Κατάφερε, όμως, να σηκώσει επιτέλους κεφάλι και το 7-6(5), 6-4 στο round robin τού έδωσε «φτερά» για την κατάκτηση του τίτλου στη συνέχεια! Από τότε, πάντως, δεν έχουν ξαναβρεθεί ως αντίπαλοι στο court.

Πλέον η κόντρα μεταξύ των δύο αθλητών δεν είναι τόσο έντονη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κολλητοί, βέβαια! Ο Στέφανος, μάλιστα, ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θεωρεί πια το παιχνίδι του αντιπάλου του βαρετό...

Δείτε μερικά στιγμιότυπα από τις αναμετρήσεις τους...