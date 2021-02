Στη σύντροφό του αφιέρωσε τη νίκη επί του Ράφα Ναδάλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

"Τ.Ρ. that's for you", έγραψε στον φακό της κάμερας και υποθέτουμε ότι εννοεί τη Θεοδώρα Πεταλά!