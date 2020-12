Το φιλμ-μήνυμα από ATP και WTA (vid)

ATP και WTA ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα ήταν για άλλη μια φορά εντυπωσιακό!

Δημιούργησαν μαζί ένα φιλμ μικρού μήκους με τίτλο "Tennis Is Life" που αντανακλά τη φετινή «χτυπημένη» από τον Covid-19 σεζόν και σε κάτι λιγότερο από δύο λεπτά περιγράφεται το ταξίδι του αθλήματος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γίνεται επίσης και μια ειδική μνεία σε όσους κατέστησαν δυνατή την επιστροφή του τένις.

Το φιλμ αποτελείται από μικρότερα κλιπ που δημοσιεύτηκαν στα social media των παικτών, με κάποιες από τις εμπειρίες τους από το lockdown μέχρι την επιστροφή στα γήπεδα. Ακούγονται παράλληλα οι φωνές κάποιων εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του ανδρικού και του γυναικείου tour (μεταξύ των οποίων και ο Στέφανος Τσιτσιπάς), που διαβάζουν ένα πολύ δυνατό απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του θρυλικού Άντρε Άγκασι.

Η ταινία κλείνει με το μήνυμα ενότητας (this is being stronger, united), υπογραμμίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη συνεργασία της σεζόν, δηλαδή την κοινή δράση ATP και WTA, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του lockdown.

Δείτε την εξαιρετική προσπάθεια των δύο tours...