Στέφανε, ΑΓΝΟΗΣΕ ΤΟΥΣ, αυτοί δε χωνεύουν ούτε τα άντερά τους!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το ρεσιτάλ μιζέριας και κομπλεξισμού εναντίον του 22χρονου Έλληνα πρωταθλητή στα social media.

«Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time» («Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα»)

Αυτό το απλό tweet του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν… αρκετό για να εξοργίσει τους «κήρυκες της ηθικής και των αξιών» στα ελληνικά social media. Από την ανάρτησή του και μετά ξεκίνησε ένας «βομβαρδισμός» εναντίον του 22χρονου πρωταθλητή. Τον πέρασαν γενιές δεκατέσσερις. Ένας τον έβριζε επειδή «είναι ντροπή εν μέσω πανδημίας το μόνο που βρίσκει να πει είναι τα Harrods». Ο άλλος τον… συνέκρινε με τον Αντετοκούνμπο λέγοντας «δεν αξίζεις μία μπροστά στον Γιάννη που πήγε και μοίρασε τρόφιμα στα Σεπόλια»! Ο τρίτος τον έβριζε γιατί «είναι ένα κακομαθημένο που ζει μέσα στην πολυτέλεια και δεν συναισθάνεται τι συμβαίνει στην πατρίδα του».

Κάθε καρυδιάς καρύδι μέσα από το «προνόμιο» που προσφέρει η «ασυδοσία της δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης» των social media πήρε το ξίφος για να «αποκεφαλίσει» τον κακό δράκο ο οποίος έθιξε τα ιερά και τα όσια της φυλής!

Προσέξτε: Όλα αυτά επειδή ένα 22χρονο παλικάρι έκανε tweet 12 λέξεων στο οποίο απλά είπε ότι είναι καιρός ένα διάσημο πολυκατάστημα όπως τα Harrods να έρθει και στην Ελλάδα. Παναγία μου… αμάρτημα!

Δεν είπε «μου λείπει ένα Harrods στην Αθήνα για να ψωνίζω τα Armani κοστούμια μου όταν έρχομαι και μαρκάρω από κάτω την Άστον Μάρτιν μου». Δεν είπε «Πρέπει να ξεβλαχέψετε επιτέλους, κάντε ένα Harrods ρε τριτοκοσμικοί να μπορούμε να ψωνίζουμε κι εμείς». Πολύ περισσότερο δεν είπε «Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω εσάς που είσαστε εξαρτημένοι από τον μισθό σας αφήστε εμάς που βγάζουμε κάποια εκατομμυριάκια να τα ξοδέψουμε σε ένα μαγαζί της προκοπής».

Δεν είπε ΤΙΠΟΤΑ που να προσβάλλει ΚΑΝΕΝΑΝ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δεν είπε ΤΙΠΟΤΑ που να… παραπέμπει στο ότι δεν σέβεται τους Έλληνες, την καραντίνα, την πανδημία, τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και όλα όσα μας έχουν φέρει στη σημερινή δύσκολη θέση.

Δεν υπονόησε οτιδήποτε για τη φτώχια, δεν απαξίωσε, δεν το «έπαιξε» πλούσιος, δεν διαφήμισε ότι βγάζει εκατομμύρια από το τένις (με τη δουλειά και το ταλέντο του, δεν του χάρισε κανείς μας), δεν, δεν…

Ένα απλό tweet έκανε ο άνθρωπος. Όπως ο καθένας μας θα μπορούσε να κάνει. Ειδικά ένα 22χρονος νέος που -όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του- είναι λογικό να του αρέσει να πηγαίνει σε ένα πολυκατάστημα και να περνάει μερικές όμορφες ώρες ψωνίζοντας, τρώγοντας, πίνοντας τον καφέ του και πάει λέγοντας…

Κι όμως. Οι αυτόκλητοι κήνσορες ηθικής των social media τον πέρασαν πριονοκορδέλα. Όλοι εκείνοι –και δημοσιογράφοι, φυσικά, σιγά μη χάσει η Βενετιά βελόνα- οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το «κοινωνιόμετρο του διαδικτύου» και μέσα από υπαρκτά ή ανύπαρκτα προφίλ βγάζουν όλα τα κόμπλεξ, καθυβρίζοντας, λοιδορώντας, «σταυρώνοντας», δικάζοντας, καταδικάζοντας.

Μιλάμε για τόνους κόμπλεξ σε μία δημόσια πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία μετατρέπετε διαρκώς σε ΒΟΘΡΟ. Και ο καθένας βγάζει σε αυτόν ό,τι σιχαμένο ένστικτο κουβαλάει στη μίζερη ζωή του.

Αναγκάστηκε ο πατέρας του Τσιτσιπά να κάνει δηλώσεις για το αυτονόητο. Δηλαδή ότι ο Στέφανος θεωρεί πως η Ελλάδα και οι Έλληνες μπορούν να υποδεχθούν ένα ποιοτικό πολυκατάστημα. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η ζωή θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Και όπως σε όλο τον κόσμο έτσι και ο Έλληνας δεν δικαιούται μόνο το ψωμί, την εργασία και την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τις μικρές χαρές της ζωής που μπορεί να προσφέρει ένας τέτοιος χώρος. Ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός. Για άλλους ένα καφέ, για τους πλούσιους ένα… ελικόπτερο.

Αναγκάστηκε επίσης ο Απόστολος Τσιτσιπάς να πει ότι ο γιος του έχει δώσει χρήματα στο Μαζί για το Παιδί και σε άλλους οργανισμούς, γιατί οι «φρουροί του διαδικτύου» τον «έσκιζαν» επειδή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε τρόφιμα στα Σεπόλια. Καταπληκτικό παιδί ο Γιάννης και μπράβο του. Για ποιο λόγο όμως πρέπει να βρίζουν τον Τσιτσιπά για την πρωτοβουλία του Γιάννη; Ο Αντετοκούνμπο δεν έκανε… διαγωνισμό προσφοράς. Αυτό που ένιωθε η ψυχούλα του έπραξε. Και τώρα που έμαθαν από τον πατέρα του Στέφανου για τις δικές του κοινωνικές πρωτοβουλίες τι θα πράξουν; Θα πάρουν στο κυνήγι άλλους Ελληνες πρωταθλητές «που δεν έχουν κάνει ό,τι και ο Τσιτσιπάς»;

Κάθε μέρα πιστεύω ότι θα υπάρξει πάτος στον οχετό των social media αλλά διαπιστώνω πως κάνω λάθος. Η μιζέρια ξεχειλίζει. Η ζήλια, ο ΦΘΟΝΟΣ των ανθρώπων είναι ασύλληπτος.

Ξέρετε πόσοι έβριζαν τον Τσιτσιπά γιατί ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να είναι… Τσιτσιπάς; Γιατί ζηλεύουν επειδή αυτό το παλικάρι στα 22 του, έχει κατακτήσει τον κόσμο του τένις. Τον ζηλεύουν επειδή «έχει λεφτά, δόξα, ταξίδια, γκόμενες». Τον ζηλεύουν στη μίζερη λογική «Γιατί αυτός και όχι εγώ;»

Η πατροπαράδοτη ελληνική αθλιότητα: «Αφού δεν μπορώ εγώ να έχω κατσίκα, να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα».

Και για όοολους αυτούς με τα ελεεινά προφίλ και την ακόμη πιο ελεεινή νοοτροπία θα πρέπει να… απολογείται ο κάθε Τσιτσιπάς. Ε, όχι.

Στέφανε, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τους ΑΓΝΟΗΣΕΙΣ. Να συνεχίσεις τον δρόμο σου. Να δουλέψεις, να ιδρώσεις, να στερείσαι όλες τις διασκεδάσεις που έχεις στερηθεί ως παιδί και ως έφηβος, να κάνεις αυτό που αγαπάς ώστε να είσαι ευτυχισμένος.

Και να συνεχίζεις να κάνεις ΠΕΡΗΦΑΝΗ την οικογένειά σου και τους πραγματικούς φίλους σου. Κι όταν μετά από κάποια επιτυχία σου ακούς ή διαβάζεις «Μπράβο Στέφανε, μας έκανες περήφανους», να χαμογελάς και να σκέφτεσαι ότι πολλοί από αυτούς που στο λένε στο πρώτο… tweet θα σε ξεσκίσουν.

Γιατί Στέφανε, αυτοί δεν χωνεύουν ΟΥΤΕ ΤΑ ΆΝΤΕΡΑ ΤΟΥΣ. Πώς να χωνέψουν, παλικάρι, τη δική σου επιτυχία;