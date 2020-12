Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της ATP

Η σεζόν τελείωσε και πλέον ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη βράβευση όσων ξεχώρισαν το 2020.

Η ΑΤΡ ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα φετινά βραβεία και δεσπόζει η παρουσία του Ντιέγκο Σβάρτσμαν, που φιγουράρει σε δύο λίστες (sportmanship και πιο βελτιωμένος), την ώρα που και ο προπονητής του είναι μεταξύ των Coaches of the Year.

Bραβείο θα πάρει, βέβαια, και ο αγαπημένος παίκτης του κοινού, όπως θα ψηφιστεί από τους φίλους του τένις στην ιστοσελίδα της ATP. Εκτός απροόπτου, πρώτος θα αναδειχτεί για άλλη μια φορά ο... συνήθης ύποπτος Ρότζερ Φέντερερ!

Οι υποψηφιότητες

Ψηφίζουν οι παίκτες:

Stefan Edberg Sportsmanship Award

Ράφα Ναδάλ

Ντιέγο Σβάρτσμαν

Τζον Μίλμαν

Ντόμινικ Τιμ

Comeback Player of the Year

Κέβιν Άντερσον

Αντρέι Κουζνέτσοφ

Βάσεκ Πόσπισιλ

Μίλος Ράονιτς

Most Improved Player of the Year

Ούγκο Ουμπέρ

Αντρέι Ρούμπλεφ

Ντιέγκο Σβάρτσμαν

Γιάνικ Σίνερ

Newcomer of the Year:

Κάρλος Αλκαράθ

Σεμπαστιάν Κόρντα

Λορέντζο Μουζέτι

Γιούρι Ροντιόνοφ

Εμίλ Ρουσουβουόρι

Τιάγκο Ζάιμπουτς Βιουτς

Ψηφίζουν οι προπονητές

Coach of the Year

Ζιλ Σερβάρα (Ντανίλ Μεντβέντεφ)

Χουάν Ιγνάσιο Τσέλα (Ντιέγκο Σβάρτσμαν)

Νικολάς Μασού (Ντόμινικ Τιμ)

Ρικάντρο Πιάτι (Γιάνικ Σίνερ)

Φερνάντο Βισέντε (Αντρέι Ρούμπλεφ)