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Ostrava Open - Ημιτελικός - Cosmote Sport 9
Μαρία Σάκκαρη
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
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Βικτόρια Αζαρένκα
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΖΑΡΕΝΚΑ

Σάκκαρη - Αζαρένκα

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Σάκκαρη στο SDNA: «Νιώθω καλά και δεν βλέπω λόγο να μην κερδίσω»

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