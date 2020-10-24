LIVE LIVE 24-10-2020 15:00 Ostrava Open - Ημιτελικός - Cosmote Sport 9 ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ 0 0 <% getScoreHome(772292) %> <% getScoreAway(772292) %> ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΖΑΡΕΝΚΑ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Σάκκαρη - Αζαρένκα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΕΝΙΣ Έτοιμη για τελικό η Μαρία! 24-10-2020 13:08 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΝΙΣ Ρίχνεται στη μάχη η Σάκκαρη 07-03-2019 12:50 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΝΙΣ Σάκκαρη στο SDNA: «Νιώθω καλά και δεν βλέπω λόγο να μην κερδίσω» 23-10-2020 19:24 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΝΙΣ Με Αζαρένκα για μια θέση στον τελικό η Σάκκαρη 23-10-2020 18:37 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΝΙΣ Κρατάει το καλύτερο για το τέλος η Μαρία! (vids) 23-10-2020 16:46 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE Ostrava Open - Προημιτελικός - Cosmote Sport 9 ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ 0 <% getScoreHome(771979) %> ΟΝΣ ΖΑΜΠΕΡ 0 <% getScoreAway(771979) %>